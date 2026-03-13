Cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso este viernes en la mitad sur de la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un aumento de las temperaturas máximas en la mitad sur de la autonomía.

Así mismo, esta jornada se espera viento flojo del oeste con brisas en el litoral por la tarde, han apuntado las mismas fuentes.

Por su parte, las temperaturas no registrarán muchos cambios salvo un ascenso de las máximas en la mitad sur de la Comunitat.