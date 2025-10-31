Cielo despejado y temperaturas mínimas en ligero descenso este viernes en el sur de Alicante

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ligero descenso de las temperaturas mínimas en el sur de Alicante.

Así, esta jornada habrá intervalos de nubes altas y temperaturas sin cambios excesivos, han apuntado las mismas fuentes.

Además, se espera viento flojo de componente oeste con intervalos de oeste moderado en el litoral central durante la jornada y, por la tarde, se darán intervalos de intensidad moderada de oeste en el interior de Valencia y de suroeste en el litoral de Alicante.