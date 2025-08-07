Cielo despejado y temperaturas significativamente altas este jueves en el interior de Valencia

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas significativamente altas en el interior de Valencia.

Así, las temperaturas máximas anotarán hoy un descenso en la mitad sur de Valencia y un ligero ascenso en el resto, alcanzándose valores elevados en el interior de la provincia de Valencia.

Esta jornada también habrá viento flojo variable y tenderá a predominar la componente este la segunda mitad del día con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.