Cielo muy nuboso y precipitaciones moderadas este sábado en la Comunitat Valenciana

Archivo - Cielo nublado, a 2 de septiembre de 2023, en Castellón, en imagen de archivo. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este sábado con el cielo muy nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos al final del día y no se descartan precipitaciones localmente moderadas en el litoral de Alicante, remitiendo a últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, las temperaturas sufrirán cambios ligeros y soplará viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente oeste flojo en la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad.

En cuanto a las máximas y las mínimas, Alicante registrará 17 y 11; Castellón 16 y 7 de mínima y Valencia, 17 y 8.