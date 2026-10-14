Cielo nuboso y posibles precipitaciones débiles este miércoles en la Comunitat

Archivo - Amanecer nublado en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo nuboso y podría registrar precipitaciones débiles a lo largo del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, las temperaturas mínimas no anotarán cambios mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso en el interior de la autonomía.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable y predominará la componente este durante las horas centrales, moderado en el litoral del tercio sur.