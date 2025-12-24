Cielo nuboso y probabilidad de chubascos débiles este día de Nochebuena en la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de cielo nuboso en la Comunitat Valenciana. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá este miércoles, 24 de diciembre y día de Nochebuena, cielo nuboso con probabilidad de chubascos débiles que serán puntualmente moderados en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, señala que no se descartan algunas precipitaciones débiles y aisladas en el resto de esta autonomía durante la primera mitad del día. No obstante, la Aemet apunta que no se esperan fenómenos significativos.

Las temperaturas mínimas irán este miércoles en descenso ligero salvo en el extremo norte de la Comunitat Valenciana, donde podrían subir ligeramente. Las máximas se mantendrán sin cambios, salvo en el litoral central, donde descenderán ligeramente. Habrá heladas débiles en el interior.

El viento será este día de Nochevieja flojo a moderado de componente norte en el litoral y de componente oeste en el interior, rolando a componente norte en horas centrales.