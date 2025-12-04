Cielo nuboso y probables precipitaciones débiles este jueves en la Comunitat

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo nuboso y registrará posibles precipitaciones débiles por la mañana, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada las temperaturas mínimas anotarán un ligero ascenso o no sufrirán cambios mientras que las máximas registrarán pocas variaciones.

Por otro lado, este jueves se espera viento del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el interior, han indicado las mismas fuentes.