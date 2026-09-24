Cielo poco nuboso y temperaturas máximas en ligero ascenso este jueves en el interior de Valencia

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ligero ascenso de las temperaturas máximas en el interior de Valencia.

Además, esta jornada habrá intervalos de nubes altas en general y nubes bajas matinales en el litoral de la autonomía.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste que tenderá en horas centrales a componente este con algún intervalo moderado en el litoral por la tarde.