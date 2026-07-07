Cinco detenidos acusados de explotar en Alicante a empleados de paquetería en situación irregular

Archivo - Agente entrando en un vehículo de la Policía Nacional, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas al desmantelar en la provincia de Alicante una red criminal dedicada, presuntamente, a la explotación laboral de trabajadores de una empresa de paquetería que en su mayoría eran ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular.

La operación se ha desarrollado en las localidades de Elda, Petrer, Monóvar y Sax y los cinco arrestados están acusados de delitos contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento a la inmigración irregular y pertenencia a grupo criminal.

La investigación permitió descubrir un "sofisticado entramado" que operaba desde una nave industrial ubicada en la localidad de Elche, bajo la apariencia de empresas de logística, ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

Desde este punto, los cabecillas, supuestamente, organizaban la distribución masiva de paquetes mediante una estructura jerarquizada que incluía intermediarios y repartidores en localidades de Elda, Petrer, Monóvar y Sax.

CONDICIONES "ABUSIVAS"

Según la investigación, los trabajadores, en su mayoría en situación irregular, "eran sometidos a condiciones laborales abusivas, con jornadas de hasta siete días semanales y más de diez horas diarias, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social". Percibían retribuciones de aproximadamente 0,6 euros por paquete entregado, lo que se traducía en ingresos mensuales de entre 600 y 900 euros.

La organización, presuntamente, estaba liderada por dos personas que dirigían la operativa y gestionaban la aplicación utilizada para el reparto. Contaban con colaboradores encargados del transporte, la coordinación local y la distribución de pagos. Al parecer, estos intermediarios subcontrataban diariamente a entre 15 y 20 repartidores, "aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y necesidad económica".

La fase operativa de la investigación permitió la detención de cinco personas, que se enfrentan a delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. Tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elda.