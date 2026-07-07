Cinco heridos en un accidente entre dos coches en la CV-819 a su paso por Mutxamel

Imagen del lugar del siniestro - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas --cuatro mujeres de entre 40 y 50 años y un hombre de 44-- han resultado heridas este martes en un accidente entre dos coches ocurrido en la CV-819 a su paso por el municipio de Mutxamel (Alicante), según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha recibido el aviso del siniestro sobre las 13.20 horas y ha movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), otra del Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia de transporte urgente.

Los servicios médicos han asistido a cinco personas que presentaban diversas contusiones. El hombre ha sido evacuado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia SVB y las cuatro mujeres al de San Juan en la ambulancia de transporte urgente.

Por su parte, los bomberos también han intervenido tras el siniestro, ya que en este accidente de tráfico por choque lateral entre dos vehículos uno de ellos ha quedado volcado con una persona atrapada en su interior.

Así, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han acudido al lugar de los hechos para proceder a su excarcelación y puesta en disposición de los servicios sanitarios. En concreto, se ha movilizado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada, un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de San Vicente, según fuentes del cuerpo de seguridad.