Cinco heridos tras un accidente entre un vehículo y un autobús EMT en CV-500, en El Saler

Accidente entre un vehículo y un autobús de la EMT - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas tras un accidente entre un vehículo y un autobús EMT en la CV-500, a la altura de El Saler (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Como consecuencia del siniestro, los bomberos de Valencia han atendido a los ocupantes del vehículo --el conductor y el copiloto-- y a un pasajero de la Línea 25, han concretado desde el consistorio.

Por su parte, desde el CICU han indicado que ha intervenido en el siniestro una unidad del SAMU, una unidad SVB y una ambulancia de transporte urgente.

Los servicios médicos han asistido a cinco personas heridas. Al Hospital La Fe de València han sido evacuados dos hombres de 50 y 73 años, por policontusiones y traumatismo craneoencefálico, respectivamente.

Al Hospital Doctor Peset de València han sido trasladados dos hombres de 28 y 76 años y una mujer de 76 años, todos ellos con contusiones, han señalado las mismas fuentes.