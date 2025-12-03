Cinco personas sufren inhalación de humo en un incendio en una vivienda de Alaquàs

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han sufrido inhalación de humo en un incendio declarado en una vivienda de la localidad valenciana de Alaquàs, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) que ha precisado que cuatro de los afectados han precisado traslado a centros hospitalarios.

Hasta el lugar del siniestro, una vivienda en un piso de la calle Alcoy de Alaquàs, se han movilizado un equipo de SAMU y otro de Soporte Vital Básico (SVB).

En concreto, se ha atendido a cinco personas --dos hombres y tres mujeres de entre 30 y 91 años-- por inhalación de humo. Cuatro de ellas han sido trasladadas al Hospital de Manises y al Hospital General de València, mientras que la otra ha sido dada de alta 'in situ'.

Además, han acudido cuatro dotaciones de bomberos de Paterna, Torrent y Burjassot y un sargento de Paterna. El incendio se ha dado por controlado a las 10.42 poco después de recibir el aviso, sobre las 10.18 horas. Así, los efectivos se han retirado alrededor de las 11.34 horas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.