Las cinco universidades públicas valencianas reafirman su compromiso con la innovación educativa en CANVIES 2026 - UJI

CASTELLÓ 22 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Universitat Jaume I ha acogido la segunda edición del Congreso Internacional sobre Aprendizaje y Nuevas Vías de Innovación (CANVIES 2026), un acontecimiento impulsado conjuntamente por las cinco universidades públicas valencianas. La jornada se ha celebrado en el nuevo Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales (CIETD) de la UJI, un espacio concebido para crear, experimentar y aportar soluciones a los retos educativos actuales.

El acto de inauguración ha puesto de manifiesto la voluntad de las instituciones académicas de trabajar de manera compartida. En su intervención, la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha destacado que acoger esta iniciativa es un "orgullo para la universidad, por la voluntad de fortalecer las alianzas entre las universidades y el intercambio de buenas prácticas y por el compromiso con la mejora y la calidad de la docencia".

En la inauguración, además de la bienvenida institucional a cargo de la rectora, ha participado también el delegado de la rectora para la Transformación Docente, Francesc Esteve, y un representante de cada una de las universidades valencianas: Isabel Díaz, jefa de Innovación Educativa del Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa de la Universitat de València (UV); Eloína Coll, directora del Área de Profesorado de la Universitat Politècnica de València (UPV); Rosana Satorre, directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (UA); y David Valiente, director del Área de Innovación Educativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Durante la jornada, se ha evidenciado que la innovación docente tiene un impacto directo y medible en la mejora educativa. La catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Reina Ferrández, encargada de la conferencia inaugural, ha mostrado los datos de un reciente estudio impulsado por la UJI que demuestran que el profesorado que innova y participa en proyectos de mejora consigue tasas de éxito superior y una implicación mucho mayor por parte de su estudiantado.

Con el objetivo de fomentar el debate y el intercambio de experiencias, CANVIES 2026 ha contado con una dinámica sesión de pósteres de buenas prácticas, conducida por la también catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UJI, Eloísa Nos.

Entre las iniciativas presentadas han destacado propuestas como la enseñanza de anatomía con reels, la recuperación postdana mediante el aprendizaje-servicio y el uso de la gamificación para la inclusión. El congreso ha concluido con cinco talleres simultáneos diseñados para cocrear, de una manera participativa entre las personas asistentes, generando acciones de futuro de manera compartida.

La celebración de este acontecimiento en el CIETD refuerza el mensaje institucional de que la innovación educativa no puede depender únicamente del voluntarismo del profesorado. Tal como ha enfatizado la rectora, corresponde a las universidades crear los ecosistemas necesarios para impulsar y reconocer estas prácticas, garantizando que los espacios físicos y virtuales acompañen esta transformación para mejorar la formación docente.