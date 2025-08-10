El cine de verano de la Diputación de Castellón viaja por 53 municipios de menos de 300 habitantes

El cine de verano de la Diputación viaja por 53 municipios de menos de 300 habitantes - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón, con el objetivo de dinamizar la agenda cultural del territorio castellonense, ha llevado el cine de verano a 53 municipios de menos de 300 habitantes para "continuar con la apuesta por la cultura y por los pueblos más pequeños de la provincia, la razón de ser de esta Diputación".

Así lo ha destacado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha asegurado el "compromiso" del gobierno provincial por "llenar de actividad los 135 municipios de la provincia durante el verano y enriquecer la oferta cultural de todos ellos, para que puedan ofrecer a sus vecinos y visitantes un atractivo programa", según ha detallado la institución provincial en un comunicado.

Con el cine de verano, la Diputación de Castellón ha resaltado que "permite que el mundo rural castellonense tenga, en la gran pantalla, un atractivo cultural para que los vecinos y vecinas de esta tierra, sin importar donde residan, dispongan de las mismas oportunidades".

Así, teniendo en cuenta la naturaleza del público asistente a las proyecciones y cubriendo todas las franjas de edad, se han seleccionado un total de cinco películas que, al abarcar distintos géneros y temáticas de cine actual, responden al interés general de la población. 'Búfalo Kids', 'Del Revés 2', 'Gru 4 mi villano favorito', 'Los buenos modales' y 'Campeones' han sido las películas seleccionadas para este verano, todas ellas aptas para todos los públicos.

"Una cartelera con películas pensadas para todos los vecinos y vecinas, con el objetivo de que todos los castellonenses puedan disfrutar del verano en sus localidades, sin tener la necesidad de desplazarse a otros puntos de la provincia", ha incidido Clausell, quien ha calificado de "extraordinaria" la programación para los meses de julio, agosto y septiembre.

Del mismo modo, el diputado provincial ha señalado que "dinamizar las actividades lúdicas y culturales de los pueblos más pequeños ayuda a atraer más visitantes y mejorar las oportunidades económicas de los municipios". "Y sirven para redescubrir nuestros rincones y enriquecer el verano. Una manera de conocer la riqueza patrimonial y natural de la provincia", ha añadido.

Para el responsable del área de Cultura, "cada una de las actividades programadas en los pueblos contribuye de manera significativa al enriquecimiento cultural del conjunto de la provincia".

MÁS DE 370 ACTIVIDADES

Al respecto, ha puesto en valor el esfuerzo de la Diputación de Castellón para organizar más de 370 actividades durante el verano en el conjunto del territorio, ya que, tal y como ha indicado, "el cine de verano es tan solo una de las actividades puestas en marcha para los meses del verano en Castellón".

El programa organizado por la institución provincial incluye una amplia variedad de actividades que van desde espectáculos culturales, realizados por profesionales como teatro, danza, música, circo y talleres, en colaboración con sus ayuntamientos a través de Diputació a Escena, hasta les Trobades de Bandes, el Festival de Música Antigua y Barroca, conciertos en el Castillo de Peñíscola, Lluminàries o el Dolç Festival, entre otras.