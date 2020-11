Cinema Jove mantiene su espíritu con cinco días de festival, cortos de 21 países y tres estrenos mundiales

"Tenemos la obligación de vivir un poquito y disfrutar del cine", reivindica el director del Institut Valencià de Cultura

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove calienta motores para su 35 edición, del 5 al 9 de diciembre, tras verse obligado a aplazar su cita a finales de junio. El Festival Internacional de Cine de València mantiene vivo su espíritu, aunque sin sección oficial de largometrajes ni gala de inauguración y clausura, con cortos de 21 países, 14 webseries, tres estrenos mundiales, premios a actores con "carrera fulgurante", un homenaje a Benedetti y el Encuentro Audiovisual de Jóvenes, este año solo para mayores de edad.

"Tenemos la obligación de vivir un poquito y disfrutar del cine", ha reivindicado el director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, en la presentación en el Rialto junto al responsable de la programación, Carlos Madrid, tras el "rompecabezas" que ha supuesto reprogramar todas las actividades en los últimos meses.

Algunas secciones desaparecen este año con la "esperanza" de volver en 2021, la cita estrella de la Sección Oficial de Cortometrajes se mantiene al 60% con seis de los diez cortos previstos, con proyección en el Rialto y el Teatre Principal. Llegan de países como Irán, China, Chile o México y mantienen el "inconformismo" en el lenguaje y la juventud detrás de la cámara, pues todos los directores no pasan de 40 años.

Muchos de los trabajos a concurso se estrenan en València tras pasar por Cannes, la Mostra de Venecia, la Berlinale, Clermont-Ferrand o San Sebastián. Hay cortos españoles como 'Yo también quiero te' (Javier Valenzuela, 2017), 'El infierno y tal' (2019), 'Metamorphosis' (Carla Pereira y Juanfran Jacinto, 2019), 'Arenal' (Rafa Alberola, 2019), 'Spyglass' (Javi Prada, 2020), 'Panteres' (Érika Sánchez, 2020), 'Lovf' (Olga Alamán, 2020), 'Ni oblit ni perdó (Jordi Boquet, 2020), 'Beef' (Ingride Santos, 2019), 'Amianto' (Javier Marco, 2020), 'Leyenda dorada' (Chema García Ibarra e Ion de Sosa, 2019) y 'Te jodes y bailas' (Diego Saniz, 2020).

Los responsables de Cinema Jove han destacado la historia de 'Correspondencia', una coproducción entre Chile y España grabada por Carla Simón y Dominga Sotomayor en 2020. En forma de cartas filmadas, las dos jóvenes cineastas hablan sobre el presente y el pasado familiar en delicadas imágenes del día a día que se hacen eco de la emergencia política de todo un país.

También continúa la Sección Oficial de Webseries estrenada en 2015, este año con 14 de países europeos y otros como Canadá, Australia, Brasil o Argentina. Las propuestas, programadas para el fin de semana del 5 y 6, abren debates sobre la homosexualidad, la inmigración o el estigma enfermedad mental, "tramas de actualidad en este convulso 2020".

Una de ellas, 'Cartas a mi ex' también aborda el amor en forma de misivas en imagen y sonido, mientras la exitosa 'Luimelia' rescata la relación de Luisita y Amelia en la telenovela 'Amar es para siempre'. La aportación española llega de la mano de Clara Cortés, con el mismo título, protagonizada por una actriz en paro en una serie fresca y autoparódica.

SERIES RODADAS EN CUARENTENA

Fuera de esta sección oficial hay una selección de series valencianas rodadas en pleno confinamiento como 'Diari de la quarantena', un 'docu-reality' diario del humorista Eugeni Alemany, la comedia dramática apocalíptica 'Extra life', la autoficción de 'Cancelled' sobre un encierro de un novio con su prometida y su madre o 'El amor en tiempos del corona', donde Sergio Villanueva se plantea si es otro virus o un remedio.

Y el Encuentro Audiovisual de Jóvenes cambia este año con la proyección el 7 y 8 de diciembre en el Rialto de los trabajos de estudiantes de hasta 24 años, ante la imposibilidad de contar con escolares. Los 15 cortos seleccionados proceden de Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia y València, y sorprendentemente solo dos de ellos se hacen eco de la pandemia.

ANIMACIÓN, MÚSICA Y FALLAS

El 35 Cinema Jove ofrece cuatro largometrajes en el Teatre Principal, tres de ellos estrenos mundiales. Se trata del documental 'Pérez Arroyo, alma de animador' sobre este valenciano pionero de la animación, 'Batega!' y su viaje al corazón de la Jove Orquestra de la Generalitat y el falso docu-drama 'Esclats de llum' protagonizado por una chica que quiere ser artista fallera y rueda un documental interrumpido por el coronavirus.

La sorprendente 'Jesus shows you the way to the highway' es la cuarta propuesta, una sátira de ciencia ficción contra el capitalismo dirigida por Miguel Llansó en la que un virus llamado Unión Soviética causa estragos y aparece un hombre que se parece sospechosamente a Jesucristo.

Como todos los años, el premio 'Un futuro de cine' reconoce a los actores con carrera fulgurante, este año para los valencianos Gloria March ('La mort de Guillem') y Raúl Navarro ('Dinamarca', teatro Premio MAX 2019). También hay una clase magistral en la Escuela Barreira a cargo del director de arte de 'La casa de papel', Abdón Alcañiz.

Y la programación deja espacio para un homenaje a Benedetti en el Rialto, cuando se cumplen cien años desde que nació el poeta uruguayo, con la proyección de su novela homónima 'La tregua' (Héctor Alterio y Ana Mª Picchio en la primera producción argentina nominada al Oscar) y 'El lado oscuro del corazón' en la que hace un cameo el propio Mario dando vida a un marinero alemán.

Con estos ingredientes, los organizadores de Cinema Jove han defendido su política de "no cancelar" y han confiado en que el festival sirva para seguir difundiendo el "músculo valenciano" en el séptimo arte. "Es lo mejor que podíamos hacer", ha constatado el director de programación, destacando que la propuesta final supone el 35-40% de la inicial superando la previsión de ofrecer una cuarta parte.

UN MES PARA ELEGIR AL NUEVO DIRECTOR

Carlos Madrid también ha confirmado en la rueda de prensa que le gustaría optar a la dirección artística del festival, un concurso público abierto hasta el 21 de diciembre. Por su parte, el director del IVC ha puntualizado que "no se externaliza la producción: se incorpora dentro del engranaje del Institut Valencià de Cultura" como "la solución más idónea" para un mínimo de dos años.