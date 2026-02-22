La ciudad despierta a ritmo de 'tro de bac' en la Macrodespertà que anuncia el inicio de las Fallas 2026

Imagen de la Macrodespertà de este domingo en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha despertado este domingo a ritmo de los 'tro de bac' empleados durante la popular 'Macrodespertà' que a primera hora de la mañana ha recorrido la calle de la Paz y la de San Vicente, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, en la que han participado miles de falleros de las distintas comisiones.

La actividad fallera ha comenzado a las 06.30 horas con la plegaria a Santa Bárbara, patrona de la pirotecnia, en la iglesia de San Juan del Hospital. A la misma hora, en el Parterre, ha comenzado el reparto de los 'tro de bac' para los participantes en la 'Macrodespertà'.

A las 07.15 horas ha dado inicio la 'despertà' infantil, desde la esquina de la plaza de la Reina con la calle de la Paz, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Unos 1.500 niñas y niños han participado lanzando sus bombetas. Unos minutos más tarde, a las 07.30 horas, se ha iniciado la 'Macrodespertà', que ha recorrido las calles de la Paz y de San Vicente hasta la plaza del Ayuntamiento con la participación de más de 2.250 personas.

Para este evento, que organiza la JCF en colaboración con la comisión Mossen Sorell-Corona, se han utilizado unas 225.000 unidades de 'tro de bac', distribuidos en 4.500 cajas, cada una de las cuales dispondrá de 50 de estos petardos para cada uno de los participantes.

La JCF ha limitado en esta ocasión a cuatro personas por comisión el número de participantes, más una suplente. Todas ellas deben tener en vigor el certificado CRE o RGCRE en la modalidad de 'despertà' y ser mayores de 18 años. Al finalizar la 'Macrodespertà', Pirotecnia Valenciana ha disparado una 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento, sobre las 08.00 horas, y, seguidamente, la JCF ha ofrecido un desayuno popular a los participantes para "reponer fuerzas".

ENTRADA DE BANDAS, MASCLETÀ Y CRIDA

La jornada de este domingo continuará a mediodía, cuando la plaza del Ayuntamiento acogerá la 22ª edición de la Entrada de Bandas de música. En esta ocasión esta dirigida por Vivian Gutiérrez Abreu y participa una decena de agrupaciones musicales, que desfilarán por un recorrido que se iniciará en la plaza Tetuán a las 11.30 horas.

Al llegar cada banda a la tribuna, el estandarte y el presidente del conjunto musical se acercarán para que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, les impongan el corbatín como recuerdo de su participación. Finalmente, todas las agrupaciones musicales interpretarán al unísono el pasodoble 'El Fallero'. Al finalizar la entrada de bandas, a las 14.00 horas, se dispara una 'mascletà', a cargo de Pirotecnia Valenciana.

Por la tarde, el epicentro fallero se trasladará hasta las Torres de Serranos, que acogerán el acto de la 'Crida', con el que se da el pistoletazo a las fiestas josefinas de este año con la llamada de las falleras mayores de València a la participación en las celebraciones.