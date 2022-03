Climent sobre la propuesta del Valencia CF: "Es el mejor proyecto que nos han presentado hasta estos momentos"

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha asegurado este viernes que la última propuesta del Valencia CF, con la documentación necesaria para finalizar las obras del nuevo estadio, es "el mejor proyecto que nos han presentado hasta estos momentos" y ha señalado que la próxima semana se celebrará una reunión con la Conselleria de Política Territorial para hacer una valoración y adoptar las decisiones que correspondan.

No obstante, ha querido trasladar que, en condiciones normales y teniendo en cuenta los plazos administrativos, "a lo mejor hasta que no acabe el año o empiece el otro el campo no puede empezar porque esto requiere de sus procesos administrativos para poder empezar las obras".

Climent ha hecho estas declaraciones en atención a los medios tras la reunión del Observatorio de la Industria para analizar la repercusión de la invasión de Rusia a Ucrania y las consecuencias para la industria valenciana, al ser preguntado por la contestación del Valencia CF al requerimiento del pleno del Consell, notificado el 16 de diciembre del 2021, con toda la documentación justificativa de la Actuación Territorial Estratégica (ATE).

El conseller ha señalado que la documentación está ahora "en estudio técnico" y la próxima semana habrá reuniones con la otra conselleria implicada, Política Territorial, para valorarlo y adoptar las decisiones que correspondan, determinar si tiene viabilidad o algunos problemas que requieran subsanaciones por parte del club valencianista.

"En una primera lectura, es el mejor proyecto que nos han presentado hasta estos momentos", ha admitido el conseller, quien ha añadido que, ahora, es cuestión de analizar la viabilidad y sobre todo los avales. En este caso, ha precisado que los 80 millones del fondo CVC son reales, porque el Valencia va a tenerlo, y falta por analizar los 30 restantes hasta los 115.

Esto es lo que se analizará "técnicamente" los próximos días, y Climent confía en tener decisión "lo más pronto posible, con la intención que nos gustaría a todos, de que entren las máquinas lo más pronto posible para acabar de manera definitiva el estadio y los compromisos adquiridos por el Valencia con la administración". "A ver si va a buen puerto", ha confiado.

Preguntado por si el informe solicitado al Ayuntamiento es vinculante, ha recordado que el consistorio "debe dar la licencia y estudiar el proyecto y decirnos si cumple con la planimetría, urbanísticamente hablando".

"A partir de ese momento, las dos consellerias y el Ayuntamiento deben de ir de la mano porque si alguno hace informes contradictorios es complicado que salga adelante el proyecto", ha admitido. El conseller se ha declarado "por naturaleza optimista" y ha reconocido que le gustaría "después de este tiempo y con un debate estéril que no nos ha conducido a nada, podamos empezar a ver la luz".

Según ha concluido, "los valencianos, la ciudad y el valencianismo en su conjunto lo que querría es que el campo se acabara, que tuviéramos un campo nuevo, que la afición pudiera disfrutarlo y que el club consiguiera todos los éxitos que se desean; a ver si esto es una realidad que podemos ver poco a poco".