El Clínico incorpora una técnica guiada por navegación electromagnética que mejora el diagnóstico de lesiones pulmonares

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VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La unidad de Neumología Intervencionista del Hospital Clínico Universitario de València ha incorporado recientemente la broncoscopia guiada por navegación electromagnética a su cartera de servicios. Se trata de una técnica de alta precisión destinada al diagnóstico de lesiones pulmonares periféricas.

La broncoscopia guiada por navegación electromagnética es un procedimiento mínimamente invasivo que permite acceder a nódulos pulmonares de pequeño tamaño o de difícil acceso mediante un sistema de navegación similar a un GPS.

Para llevar a cabo esta técnica, el Hospital ha adquirido un sistema de navegación electromagnética de última generación que integra tecnología avanzada de localización electromagnética con planificación basada en imagen que ha contado con una inversión de 205.700 euros, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El procedimiento, que se realiza de manera ambulatoria, se lleva a cabo bajo anestesia general, y tras su finalización, el paciente permanece en observación hasta la completa recuperación anestésica. Posteriormente, se realiza una radiografía de control con el objetivo de descartar posibles complicaciones, como un neumotórax u otros eventos adversos poco frecuentes. Si la evolución es favorable y no se detectan incidencias, el paciente regresa a su domicilio.

"A partir de una reconstrucción virtual del árbol bronquial, obtenida mediante tomografía computarizada, el sistema guía en tiempo real al especialista hasta la lesión diana, facilitando la toma de biopsias con mayor exactitud y seguridad", ha explicado la doctora especialista en Neumología del Hospital Clínico, Paola Ordóñez.

AVANCE EN DIAGNÓSTICO PRECOZ

Por su parte, el jefe de sección del servicio de Neumología, el doctor José Franco, ha destacado que "la broncoscopia guiada por navegación electromagnética supone un avance en el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón y en el manejo de lesiones pulmonares periféricas, especialmente aquellas no accesibles mediante broncoscopia convencional, permitiendo procedimientos más precisos, seguros y personalizados".

Entre las mejoras que supone la incorporación de este procedimiento se encuentra la eficacia en el rendimiento diagnóstico, la reducción de procedimientos más invasivos (como la biopsia transtorácica o la cirugía diagnóstica) y la disminución del riesgo de complicaciones, como el neumotórax.