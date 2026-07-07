El Clínico de València consolida un curso de referencia internacional en formación neuroquirúrgica avanzada

Curso neurocirugía - CLÍNICO

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de València, dirigido por el doctor Vicent Quilis Quesada, ha organizado, junto con el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universitat de València (UV), la segunda edición del curso internacional 'Anatomy Applied to Neurosurgery - The Evandro de Oliveira Legacy'.

Se trata de una formación avanzada que se ha consolidado como una de las "citas de referencia" para la capacitación práctica de neurocirujanos jóvenes y especialistas interesados en perfeccionar técnicas microquirúrgicas y endoscópicas de alta complejidad, según ha informado el centro sanitario en un comunicado.

El curso, que ha contado con neurocirujanos docentes de reconocida reputación nacional e internacional y más de 40 alumnos, ha combinado sesiones teóricas con un programa intensivo de prácticas 'hands-on' desarrolladas en la sala de disección de la Facultad de Medicina de la UV.

Los participantes han trabajado reproduciendo las condiciones reales del quirófano, "lo que ha facilitado una formación altamente especializada", han apuntado las mismas fuentes.

El director del curso y jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de València, Vicent Quilis Quesada, ha destacado que la formación anatómica avanzada sigue siendo uno de los pilares "fundamentales" para el desarrollo de una neurocirugía segura y precisa. "Este curso permite trasladar el conocimiento anatómico al entorno quirúrgico real, mejorando las competencias de los profesionales y, en última instancia, la atención a los pacientes", ha detallado.

El programa de la edición de este año se ha estructurado en tres grandes bloques formativos. El primero se ha centrado en la anatomía microquirúrgica cerebral, con el estudio detallado de surcos, circunvoluciones y sistema ventricular. El segundo bloque ha estado dedicado a la neurocirugía endoscópica, con especial atención a los abordajes endonasales de la región selar y de la base del cráneo. La tercera parte del programa se ha enfocado en técnicas avanzadas de microcirugía cerebral y de base de cráneo, incluyendo los abordajes pterional, pretemporal y transcavernoso, esenciales para el tratamiento de patologías complejas vasculares y tumorales.

El curso está inspirado en el legado científico y docente del profesor Evandro de Oliveira, considerado uno de los grandes referentes mundiales en neuroanatomía aplicada y microneurocirugía. Su metodología docente, basada en el conocimiento anatómico exhaustivo como fundamento de la excelencia quirúrgica, continúa siendo una referencia para generaciones de neurocirujanos en todo el mundo.

Entre los docentes internacionales han participado especialistas de reconocido prestigio como Ali F. Krisht, director del Arkansas Neuroscience Institute (Estados Unidos); Juan Carlos Fernández-Miranda, director quirúrgico del Stanford Brain Tumor Center (Estados Unidos); Carolina Martins, profesora de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil); Wen Hung Tzu, profesor de la Universidad de São Paulo (Brasil); así como especialistas procedentes de Estados Unidos, Brasil, Italia, Países Bajos y Argentina.

El programa ha contado además con una amplia participación de especialistas del Hospital Clínico Universitario de València y de otros centros sanitarios españoles.