La clóchina valenciana abre campaña "en muy buenas condiciones" tras las lluvias: "La gente la estaba esperando"

1076370.1.260.149.20260409155239 La clóchina valenciana abre campaña "en muy buenas condiciones" tras las lluvias - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La clóchina valenciana ha inaugurado su campaña 2026, que se extenderá hasta finales de agosto, con perspectivas de aumento de producción y "en muy buenas condiciones" porque en los últimos meses ha llovido mucho, lo que aporta gran cantidad de alimentación para este molusco bivalvo.

"Durante todo el invierno, la gente ha estado comiendo otros productos y está esperando a que esto esté en el mercado", ha manifestado el presidente de la Agrupación de Clochineros del Puerto de València, José Luís Peiró, en declaraciones a Europa Press Televisión en el arranque de la temporada de la clóchina valenciana.

El sector prevé que la producción de esta campaña ronde 1.200 toneladas, lo que supondría un aumento de alrededor de un 5% respecto a la pasada temporada. "Pero no nos dejan poner más bateas. El Puerto no tiene más sitio y hay que aprovechar esto como sea. Los valencianos tenemos con el tema del agua el aprovechamiento del goteo a goteo y aquí los clochineros explotan al máximo la capacidad de todas nuestras bateas", ha remarcado Peiró.

Según ha expuesto, este año la clóchina está "en muy buenas condiciones" porque ha llovido mucho y esa agua, "bien por los ríos o por los desagües", aporta mucha alimentación para la clóchina.

Respecto al inicio de la campaña de este producto de temporada, que empieza aproximadamente a finales de marzo, el presidente de los clochineros ha explicado que se ha adelantado, "quieras o no", debido al cambio climático: "Las especies se van aclimatando a esto y entonces se van adelantando, y también se planta un poquito antes".

El proceso previo comienza aproximadamente a finales de septiembre, cuando se compra la semilla en Italia, "muy pequeñita", y ya viene en unas cuerdas preparadas y se cuelga. Durante los siguientes meses, los productores están atentos a ver cómo va creciendo, tras lo que entre enero y febrero se hace que caigan todos los restos de algas. Seguidamente, a finales de marzo se empiezan a sacar las clóchinas y se llevan a la depuradora durante 12 horas.

EN MALLA O EN BANDEJA

La depuradora de la Agrupación de Clochineros del Puerto de València tiene una capacidad de 60.000 kilos diarios. A partir de ahí, en función del cliente y sus pedidos, se prepara la malla clásica, donde va el producto limpio y "directo para guisar", o en bandeja.

Este último método, que se ha utilizado "mucho" este año, tiene el mismo peso que la malla y es útil para quien "va con prisas". "No huele, no mancha y dura siete días porque tiene un 85% de oxígeno y dentro y permite un poco alargar su consumo", ha apuntado el representante de los clochineros.

Es algo que cree que puede beneficiar al sector de la restauración porque compra muchos kilos "y al final los tiene que guardar". "Pueden pasar el fin de semana y el lunes y martes tener un buen servicio sin sufrir el producto", ha ilustrado, y ha remarcado que el envase no afecta al sabor de este bivalvo.

Lo que "más afecta" a la clóchina valenciana es que llueva, ya que crecen más, pero también marca la diferencia la salinidad del Golfo de Valencia: "No recibe agua dulce, es toda agua salada y eso le da un buqué distinto al resto".

"APERITIVO PARA TODOS LOS VALENCIANOS"

"La clóchina de Valencia es un aperitivo en casi todos los domicilios valencianos del fin de semana. Normalmente, la gente lo guisa al vapor con unos ajos, un poquito de aceite y poco más, algo de limón y ya está", ha detallado Peiró, aunque también "hay quien le añade algo de pimienta negra por cambiar alguna vez".

El origen de la producción de clóchina en tierras valencianas se remonta al siglo XIX, cuando en el Puerto se instalaron las bateas clochineras, auténticos barcos amarrados al fondo y con una cubierta modificada. Hay una veintena de bateas clochineras dotadas de modernas instalaciones para su extracción y limpieza.

La clóchina valenciana se diferencia del mejillón por su menor tamaño, una tonalidad más suave y por un sabor más intenso. En cuanto a sus propiedades nutricionales, es rica en vitaminas, calcio, hierro, potasio, fósforo, magnesio y omega 3.