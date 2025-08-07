El CMCV y el Instituto Francés impulsan el intercambio de artistas entre el CCCC y el centro Dos Mares de Marsella

El Consorci de Museus y el Instituto Francés promueven el intercambio de artistas junto al programa de residencias - GVA

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), a través de su programa de residencias artísticas 'Cultura Resident', colabora con el Instituto Francés en España y el centro internacional Dos Mares de Marsella para promover el intercambio de artistas entre ambas regiones.

El proyecto seleccionará a un artista valenciano que viajará a Marsella y a otro francés que desarrollará su residencia en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), con la participación también de la Embajada de España en Francia y la Dirección Regional de Asuntos Culturales del Ministerio de Cultura francés.

Las residencias 'Dos Mares', con el apoyo de 'Cultura Resident' del CMCV, ha lanzado esta convocatoria para facilitar el intercambio de artistas, autores e investigadores dedicados al ámbito de la creación artística, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La colaboración entre los proyectos busca fortalecer los vínculos entre las escenas artísticas española y francesa, con el fin de promover la movilidad de los profesionales del arte, ofrecer espacios para el pensamiento crítico y la experimentación artística, la colaboración intercultural, la producción de conocimiento interdisciplinar y la investigación situada.

En València, el o la residente estará en contacto con otros profesionales del arte locales e internacionales mediante el programa de acompañamiento de 'Cultura Resident', con el objetivo de conectar a la red cultural local con artistas de otros contextos, prácticas y culturas.

Asimismo, desde el CCCC se les ofrecerá un espacio de trabajo, intercambios informales con otros artistas e investigadores y el apoyo curatorial de ambos proyectos de residencias.

Del mismo modo, el artista valenciano que viaje a Marsella este mes de noviembre tendrá la oportunidad de participar en encuentros, estudios, mesas redondas y reuniones públicas que permiten el intercambio con el público y los actores del mundo artístico.

SELECCIÓN DEL ARTISTA

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha resaltado el trabajo desarrollado por ambos proyectos de residencias y que permite desde las instituciones públicas "impulsar el intercambio de conocimiento en el ámbito cultural, la creación de espacios de trabajo comunes en los que artistas e investigadores puedan enriquecer su proyecto artístico y personal".

Para la selección de los dos artistas, Dos Mares ha abierto una convocatoria para que sus artistas locales puedan realizar su residencia en el CCCC este otoño, entre octubre y noviembre. Por otra parte, 'Cultura Resident' ha lanzado una invitación a todos los artistas que quedaron en reserva en las convocatorias de 2017 a 2024, para ofrecerles una segunda oportunidad a estos proyectos que no pudieron obtenerla en su momento, pero que "fueron muy bien valorados por los jurados".

Así, el Consorci de Museus, a través de su programa 'Cultura Resident', participará como jurado en la selección del artista que viajará al Centre del Carme y Dos Mares seleccionará al creador o creadora valenciana de entre los que hayan confirmado su participación.

LA HUELLA DE LA DANA

Adicionalmente, en el marco del plan 'Recuperem València', en el que se encuentra inmerso el CCCC, desde 'Cultura Resident' se trabaja en la exposición 'La huella de la dana en las prácticas artísticas' que se podrá ver próximamente en el Centre del Carme.

Además del apoyo a la creación de los artistas y de su participación en la muestra, la exposición incorporará un programa público en el que se invitará, entre otros profesionales al curador y codirector de Dos Mares en Marsella, Ron Reyes, a conocer los estudios y las prácticas artísticas de los artistas afectados por la dana que participan en la muestra.

Bugeda ha recordado la implicación del Consorci de Museus en el apoyo a la recuperación de los artistas afectados y ha señalado que "este proyecto es una acción más de un amplio programa desarrollado por el CMCV y la Conselleria de Cultura, en el que se ha estabilizado y recuperado obra, ayudas económicas al sector cultural, promovido redes de apoyo e impulsado sus proyectos profesionales para que la dana no suponga un freno a sus trayectorias".