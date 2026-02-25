Un coche vuelca en el núcleo urbano de Cueste tras chocar contra otro vehículo estacionado

Imagen del accidente de tráfico en el que un coche ha volcado al chocar contra otro que se encontraba estacionado. - CONSORCIO PROVINCIAL

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido este miércoles en un accidente de tráfico en el que un coche ha volcado en el centro urbano de Cueste (Valencia) tras haber chocado contra otro vehículo que se encontraba estacionado en la vía sin ninguna persona en el interior.

La conductora ha quedado atrapada y ha sido excarcelada por efectivos del Consorcio. Posteriormente, la mujer, de 45 años, ha sido trasladada en una unidad del SAMU al Hospital de Manises por policontusiones, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En el suceso han actuado bomberos de Paterna y Chiva, con un sargento de Paterna y un oficial del Consorcio, según ha informado el Consorcio.

El vehículo que ha chocado contra el otro ha volcado y ha tumbado una farola de la localidad, en la calle Chiva, según han detallado las mismas fuentes.