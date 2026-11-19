La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, y los candidatos Toni Valero, Àgueda Micó, Alberto Ibáñez y Lara Manyes (I-D), en un acto electoral en Benetússer - Rober Solsona - Europa Press

Es la primera candidata al Gobierno en visitar la zona afectada por la catástrofe en campaña

BENETÚSSER (VALENCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha prometido a las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana "justicia y reparación" frente al "maltrato institucional al que están sometidas por parte de PP y Vox". Por eso ha garantizado que entre las "primeras medidas" que impulsarán Compromís-Front Valencià será reabrir "y mantener" la comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos en Valencia.

"Me comprometo a que una de nuestras primeras iniciativas será la reapertura de la comisión de investigación de la dana para que haya justicia con las víctimas y para que un crimen como este no quede impune", ha aseverado.

Colau ha protagonizado este jueves un mitin electoral en Benetússer, con lo que es la primera aspirante en la Moncloa en visitar en campaña la zona afectada por la dana. En el acto también han intervenido los candidatos de Compromís-Front Valencià Àgueda Micó, Alberto Ibáñez y Lara Manyes, así como el aspirante por Madrid Toni Valero. Previamente, Colau y el resto de candidatos han mantenido una reunión con víctimas de la dana en Catarroja.

En su intervención, la también exalcaldesa de Barcelona ha mostrado "pleno apoyo y coordinación" a las reivindicaciones de Compromís, por lo que ha respaldado su propuesta de reabrir la comisión de la dana en el Congreso. "Y también es muy importante que se tomen las medidas necesarias para que una tragedia como esta nos vuelva a repetir", ha subrayado.

Colau ha denunciado que "la especulación inmobiliaria es un de los cánceres que están haciendo más mal al conjunto de la sociedad española", y ha puesto como ejemplo "urbanizaciones absolutamente irresponsables como las que se han hecho aquí en el País Valencià y en toda la zona mediterránea en terreno inundable". Se ha comprometido a impulsar "políticas valientes" para revertir esta situación, frente a "aquellos que aún hoy niegan el cambio climático y ponen en peligro a poblaciones enteras".

SITÚA COMO PRIORIDAD REVISAR LA FINANCIACIÓN

Por otro lado, ha asegurado que una de sus "prioridades" será la revisión del sistema de financiación autonómica, dado que la Comunitat Valenciana es la autonomía "más maltratada" por el actual modelo y "merece un trato justo". "No vamos a huir de esta cuestión", ha prometido.

Y ha proclamado: "Escucharemos la voz de los valencianos que representan los compañeros de Compromís. Respetaremos la voz de los valencianos".