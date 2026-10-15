El Colegio de Bibliotecarios imparte formación de salvaguarda del patrimonio ante emergencias "esencial" tras la dana

Archivo - Libros de una biblioteca destrozada en los pueblos afectados por la dana. ARCHIVO. - COL.LEGI DE BIBLIOTECARIS - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) ha impartido el curso 'Gestión de emergencias y salvaguardia del patrimonio documental', una iniciativa formativa dirigida a reforzar la preparación de los y las profesionales que trabajan en archivos, bibliotecas y otras instituciones que custodian documentos y colecciones patrimoniales.

La actividad ha reunido 27 participantes de diferentes territorios y ámbitos profesionales. Entre ellos hay personal de la Generalitat Valenciana, archivos y bibliotecas municipales, universidades e instituciones culturales.

La mayoría desarrolla su actividad en la provincia de València, aunque también participan profesionales de Alicante, Barcelona y Palma. Esta diversidad pone de manifiesto el interés para adquirir herramientas y conocimientos que permiten anticiparse a las emergencias y actuar de manera coordinada cuando se producen.

Desde la entidad subrayan que la dana de octubre de 2024 dejó importantes daños en bibliotecas, archivos y otros espacios vinculados a la conservación documental en la Comunitat Valenciana. Sus consecuencias "evidenciaron la vulnerabilidad del patrimonio cultural ante fenómenos extremos y la importancia de contar con planes de prevención, equipos preparados y protocolos de actuación", aseveran.

Durante aquella emergencia, el COBDCV impulsó actuaciones de seguimiento, apoyo y coordinación para contribuir a la recuperación de los centros culturales afectados y de sus servicios. La experiencia reforzó una idea fundamental: la protección del patrimonio documental tiene que empezar antes de que ocurra una emergencia.

En este sentido, reivindican que identificar riesgos, planificar la intervención y formar a los equipos resulta "esencial" para reducir los daños y facilitar la recuperación de los materiales afectados.

"La dana nos enseñó de una forma muy directa hasta qué punto una emergencia puede afectar las bibliotecas, los archivos y al patrimonio que conservan. Desde el COBDCV vimos que era necesario impulsar una formación específica que ayudara los y las profesionales a prepararse mejor, saber cómo actuar y coordinarse con los servicios de emergencia. La respuesta y el interés de las 27 persones participantes nos animan a continuar trabajando en esta línea", señala, en un comunicado, presidenta del COBDCV, Teresa Gomis.

En el curso han colaborado, entre otros, profesionales del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e investigación, que han estado trabajando en la recuperación de la documentación afectada por las inundaciones de 2024.

PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN

El programa ofrece una visión integral de la gestión de emergencias, desde la prevención y la planificación hasta la recuperación posterior. Incluye contenidos sobre evaluación de riesgos, normativa de protección civil, elaboración de planes de salvaguardia y organización de los equipos de intervención.

También aborda cuestiones prácticas como la identificación y priorización de los fondos documentales, la comunicación durante una emergencia, el registro de las actuaciones, el triaje de los materiales afectados y la evaluación de daños.

La recuperación ocupa igualmente un lugar destacado, con formación sobre estabilización ambiental, secado, limpieza y reinstalación de documentos. Además, el curso incorpora la evaluación posterior de los incidentes para extraer aprendizajes y mejorar los protocolos, como también herramientas para afrontar el impacto emocional que estas situaciones pueden generar en los equipos de intervención.

Con esta iniciativa, el COBDCV "refuerza su compromiso con la formación continua de los profesionales de bibliotecas y archivos y con la protección del patrimonio documental valenciano". "Prepararse para una emergencia no solo permite responder mejor cuando se produce: también contribuye a preservar la memoria colectiva y garantizar que este fondo continúa estando al servicio de la ciudadanía", concluyen.