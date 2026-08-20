Una colisión entre dos vehículos en Museros se salda con cinco heridos por contusiones y policontusiones

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico entre dos vehículos en la localidad valenciana de Museros se ha saldado con cinco personas --un hombre y cuatro mujeres-- heridas por contusiones y policontusiones, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El suceso ocurrió ayer miércoles sobre las 19.45 horas en la partida de San Onofre de Museros. Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU, una unidad SVB y una ambulancia de transporte urgente.

Los servicios médicos asistieron a cuatro mujeres de entre 30 y 86 años y fueron trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova por contusiones. Al Hospital Clínico fue evacuado un hombre de 35 años por policontusiones.

Por su parte, desde el Consorcio se movilizaron dos dotaciones de la Pobla de Farnals y Moncada, con un jefe de sector y sargento de Sagunt. Los efectivos excarcelaron a una persona atrapada y la trasfirieron a los servicios sanitarios.