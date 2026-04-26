La colisión entre un tranvía y un coche en Beteró obliga a cortar una media hora las líneas 4 y 6 de Metrovalencia

Archivo - Vías del tranvía en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La colisión entre un tranvía y un vehículo en la rotonda de Beteró ha obligado a interrumpir la circulación de las líneas 4 y 6 de Metrovalencia entre Beteró, Marítim y Doctor Lluch a primera hora de la tarde de este domingo, según han informado a Europa Press fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Los hechos han ocurrido sobre las 15.15 horas, cuando se ha producido una colisión en la citada rotonda de Beteró, que no ha dejado personas heridas, pero el turismo ha quedado atascado y ha bloqueado la vía del tranvía.

Por ello, Metrovalencia ha tenido que interrumpir la circulación de las líneas 4 y 6 entre las estaciones de Beteró, Marítim y Doctor Lluch hasta que una grúa municipal ha podido retirar el vehículo y se ha podido restablecer el paso de los tranvías, han detallado estas mismas fuentes.