El comandante de la UME asegura que en el Cecopi "mandaba la consellera" y no tuvo sensación de que lo hacía Mazón

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, ha asegurado que en la reunión de este órgano "mandaba la consellera" --entonces Salomé Pradas, investigada en la causa junto a su ex número dos, Emilio Argüeso-- y ha afirmado no tener la "sensación" de que lo hiciera el expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

En esta línea, ha señalado que cuando el exjefe del Consell llegó al Cecopi --según Presidencia y las fotos aportadas a la causa a las 20.28 horas entró en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana-- no daba la impresión de tomar ninguna decisión. Según su versión, Mazón hizo alguna pregunta pero nada más.

Así lo ha asegurado este miércoles el testigo en su declaración ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. De acuerdo con el comandante, dentro de esa reunión no se habló de dudas jurídicas sobre una posible evacuación o confinamiento de la población, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de su declaración.

Sobre ese posible confinamiento a la población, la exconsellera Pradas declaró en su día que trató del tema con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. En el careo mantenido entre ambos el pasado enero, ella sostuvo que cree que el expresident se "entrometió" en la medida del confinamiento y Cuenca, que en uno de los mensajes enviados en esa tarde le trasladó: "Salo, de confinar nada", lo negó.

Pradas declaró que habló con el exsecretario autonómico de Presidencia el día de la dana, Cayetano García, a las 19.43 horas para tratar la medida, que le remitió a la Abogacía de la Generalitat.

INUNDACIONES EN UTIEL

El testigo, en su declaración de este miércoles ha señalado que el Cecopi que empezó sobre las 17.00 horas cuando la UME se estaba dirigiendo hacia Utiel-Requena, donde se habían producido ya inundaciones graves. La primera petición que tuvo la UME para actuar se hizo a mediodía para esa zona, sobre las 15.00 horas. Cuando la Unidad llegó a Utiel la situación con la crecida del río Magro era "grave" porque ya no se podía entrar.

El comandante señaló que no recuerda que se hablara en ese momento de alguna otra zona afectada si bien el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, comentó sobre las 20.00 horas si se podía actuar en alguna otra área distinta de Utiel, a lo que contestaron que se tenía que hacer hacer otra solicitud "para toda la provincia".

Según su declaración, al inicio del Cecopi cada uno de los agentes empezó a exponer la situación y la Confederación Hidrográfica del Júcar interrumpió la reunión para decir que la presa de Forata tenía un caudal inusual y Suárez entró con el plan de la presa.

El comandante de la UME ha indicado que se comentó que los municipios afectados por la presa podían tener un gran caudal de agua, por lo que se empezó a discutir sobre qué medidas adoptar y sobre llamar a los alcaldes, aunque no había cobertura, por lo que se mandó a la Guardia Civil.

Fue en ese momento cuando se empezó a pensar en remitir el aviso a la población. Sobre las 19:00 horas se volvió a reunir al Cecopi donde se dio turno a todo el mundo. Del primer texto que propuso el que fuera inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia el día de la dana, José Miguel Basset, el testigo ha señalado que advirtió que había que tener cuidado con lo que se trasladaba a la población para evitar generar "pánico" o una "estampida" que podía resultar peor que lo que produciría la presa de Forata.

Y ha señalado que el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, pronunció la frase imperativa de "queréis mandar ya el mensaje". Al final, según su declaración, Jorge Suárez leyó el texto del Es-Alert, la consellera preguntó si estaban de acuerdo en enviar ese texto y asintieron. El testigo ha declarado que la exconsellera entraba y salía de la reunión, al igual que él también lo hacía. Sobre el texto del segundo Es-Alert, de las 20.57 horas, no se dijo nada en el Cecopi.

El comandante de la UME ha afirmado que no se habló de fallecidos hasta más tarde, cuando lo comentó Basset y cuando ya estaba allí Mazón. Sobre las 22.00 hubo otra reunión formal del Cecopi, con asistencia del expresident, en la que se comentó que la A-7 había colapsado sobre la A-3. Media hora antes ya informaron de que la presa de Forata estaba estabilizándose.