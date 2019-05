La comedia domina la sección oficial de webseries de Cinema Jove, en la que compiten 13 producciones

Publicado 20/05/2019 13:54:16 CET

El festival Cinema Jove, organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), cuenta en esta edición con la sección oficial de 'webseries', en la que participan 13 producciones y predomina la comedia,

Las obras candidatas proceden de Estados Unidos, España, Argentina, Suiza, Francia y Canadá, e incluyen "ponentes de primera línea" en el género de webseries, que el IVC, en un comunicado, ha destacado como "precursor en el cambio social de consumo audiovisual".

Este año predomina la comedia entre la selección. Es el caso de la suiza 'BIP', de Vincent Bossel, sobre el 'hobby' de una cajera de observar e imaginar la vida de los otros. La serie será estreno en España, como también la estadounidense 'America', de Jonathan Avigdori, sobre un grupo de inmigrantes en pos del sueño americano.

También "despertarán las risas" la farsa británica 'Dreaming Whilst Black', donde se realiza una analogía de lo que les supone a las minorías raciales y de género hacerse camino en la industria del cine, y la erotica rusa 'In Bed', de Shota Gamisonia, donde se explora el sexo agotador, el amor emotivo, la soledad y la promiscuidad de sus personajes.

Hay propuestas cómicas seleccionadas en festivales "de prestigio", como la estadounidense 'SusaneLand', de Andrew Olsen, presentada en Sundance, y donde se muestran diferentes instantes de la estrafalaria

vida de una joven, o la argentina 'Noche de amor', de Pedro Levati, estrenada en Canneseries este año, y en la que se detallan los preparativos para la boda de la hija rebelde, feminista y liberal de una familia tradicionalista.

Desde España hay dos proyectos que "provocarán la carcajada". Uno es la 'webserie' de más éxito de Atresmedia, 'Gente hablando', de Álvaro Carmona, donde se tratan temas universales a través de conversaciones entre personajes interpretados por, entre otros, Manuel Burque, Verónica Echegui y Rosario Pardo.

La otra es la "originalísima y rompedora" 'Barbitúrica Burlesque', de Borja Segarra Bueno y Marta Romero, acerca de una masajista del Raval de Barcelona que no duda en ofrecer otros servicios a sus clientes habituales.

La responsable de esta sección en el Festival Internacional de Cine de València, María Albiñana, ha señalado que las webseries, "en sus comienzos, eran series que podías llevar en tu bolsillo y consumir cuando quisieras, con capítulos cortos que oscilaban entre los ocho y los 15 minutos". Las 'webseries' fueron, en su momento, un "punto de partida perfecto y necesario para el 'boom' de la ficción seriada", ha valorado.

DOCUMENTAL, CIENCIA FICCIÓN, SUSPENSE Y DRAMA

En el terreno de la no ficción, se ha programado el documental seriado 'Kynnstlah. A series of portraits', de Joel Fendelman y Sandra Bertalanffy, donde se descubre a artistas visuales y escénicos en su propio espacio de trabajo. Las entrevistas a cámara se enriquecen con una exploración visual de sus procesos creativos.

Por último, también hay hueco para los amantes del cine de género. Hay una producción argentina de suspense, 'M', de Javi Devitt, sobre la presencia de algo sobrenatural en un bosque de la Patagonia, y dos

títulos de ciencia ficción: la estadounidense 'The Well', de Adam Wheeler, acerca de un experimento gubernamental secreto, y la inglesa 'The Grade', de Joseph Simmons, sobre una escuela privada fuera de

lo convencional.

Este último título será un estreno exclusivo en España, del mismo modo que el drama canadiense 'Vieux Jeu', de Quentin Fabiani, sobre un viejo propietario de una bolera que desea retirarse y vender su negocio después de 50 años.

JURADO INTERNACIONAL

El jurado que decidirá la suerte en el palmarés de las producciones seleccionadas está integrado por el vicepresidente de Warner Bros Digital, Lance Sloane, la fundadora y directora de Berlin Webfest,

Meredith Burkholder, y la jefa de desarrollo de la productora ruso-americana Bazelevs, Maria Zatulovskaya.

"Cada año, más creadores, productores y directores de otros festivales miran con ilusión la sección de 'webseries' de Cinema Jove. Somos un referente para otros certámenes y hemos conseguido convertirnos

en uno de los más prestigiosos del ámbito internacional", opina Albiñana.

La evolución de la sección "ha ido de la mano de los creadores a los que se trata de impulsar, ayudar y promover", ha explicado el festival. Así, tras ganar varios premios en Cinema Jove, la producción francesa 'Osmosis' ha dado el salto a Netflix, con un "gran éxito de audiencia", mientras que la producción española 'Dorien', tras su "exitoso paso" por el festival valenciano la edición pasada, ha dado el salto internacional a otros festivales ganando "infinidad de premios".

La sección de este año cuenta también con una previsión de mesas redondas y cápsulas informativas, coloquios de media hora donde los especialistas ofrecen información específica para profesionales. Al término de la proyección se realizará una mesa redonda sobre la nueva forma de 'storytelling' propuesta desde Bazelevs, a cargo de Maria Zatulovskaya.

La parte formativa se completa con una cápsula a cargo de las responsables del 'podcast' de PlazaRadio 'Las entendidas', que compartirán qué ingredientes son clave para que una 'webserie'

despierte el interés de plataformas como HBO y Netflix y pase a ser serie.

El domingo 23 de junio, se ha convocado una mesa sobre el pasado, presente y futuro del formato. La fundadora y directora del festival Berlin Webfest, Meredith Burkholder, presentará su guía completa sobre 'webseries'. Para documentar el libro ha analizado más de 6.000 series.

La jornada se completará con una cápsula formativa a cargo de los responsables de la plataforma digital de ficción de Atresmedia Flooxer.