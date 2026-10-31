Comercios del centro de València, entre el cierre anticipado y la incertidumbre ante las amenazas de Blocus

Comercios cerrados en València ante la convocatoria de disturbios del grupo Blocus. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comercios del centro de València, muchos de ellos protegidos con paneles desde ayer, han comenzado a primera hora de la tarde de este sábado a cerrar sus locales y reforzar las protecciones de sus escaparates ante la "incertidumbre" de que puedan producirse disturbios y saqueos como los ocurridos en otras ciudades a raíz de las convocatorias por redes sociales del grupo Blocus.

Así lo han explicado a Europa Press trabajadores de algunos de los establecimientos de la céntrica arteria comercial valenciana que han optado por bajar la persiana durante esta jornada o, en otros casos, esperan a ver "cómo va la tarde" para decidir si cierran o no.

Hasta el momento, en la provincia de Valencia han sido detenidos tres jóvenes: un menor de 17 años como presunto creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc', otro varón de 18 años por supuestamente instigar a lanzar cócteles molotov y el presunto 'cabecilla' de 'Blocus' España, un joven de 20 años.

Un amplio dispositivo policial vigila las calles céntricas de la capital del Turia desde primera hora del día. En este sentido, la alcaldesa de València, María José Catalá, y el delegado del Gobierno, Roger Llanes, tras presidir este viernes una reunión de la Junta Local de Seguridad informaron de que el operativo especial de seguridad ante posibles disturbios será "contundente", "adecuado" y "flexible" y estará integrado por efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, agentes de la Unidad Adscrita y seguridad privada.

Esta misma mañana, el concejal de Policía, Jesús Carbonell, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" de los vecinos y, "en particular, a la de los jóvenes ante otras convocatorias espontáneas frente a los que pretenden generar disturbios" porque el mantenimiento de la seguridad ciudadana "corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad".

Diferentes empleados de comercios ubicados en las calles céntricas de la ciudad han explicado a Europa Press que han decidido cerrar durante esta tarde ante los posibles disturbios. Otros, por su parte, han señalado que están "a la espera" por "si hay altercados o no" y, finalmente, 'bajar la persiana'.

"Nosotras, de momento, por ahora, no vamos a cerrar", han expuesto unas trabajadoras a Europa Press. Eso sí, muchos comerciantes vigilan en la puerta de sus negocios por si hubiera incidentes. "Yo, de momento, no voy a cerrar; voy a ver qué pasa", ha agregado otra.

Un trabajador ha afirmado que está "a la espera" de sus superiores: "Si hay altercados, cierro. A ver qué me dice el jefe ahora porque le he mandado fotos, pero lo más seguro es que cierre".

En la misma línea, otras trabajadoras han aseverado que a las 16.30 horas han parado la actividad porque "nos han dicho que teníamos que cerrar antes por si acaso". Otras han resaltado que se encuentran "a la expectativa", si bien sus superiores están inspeccionando la zona y atentos "por si pasa algo" para "cerrar o no". Y una trabajadora ha aseverado que, "por la situación que puede venirse, vamos a bajar la persiana a las 17 horas".

CINES Y CARTELES

Otros establecimientos ya decidieron ayer no abrir este sábado por precaución, entre ellos los Cines Lys que, en un comunicado, explican que "por motivos de seguridad y ante circunstancias ajenas a su voluntad las salas permanecerán cerrada este sábado".

"Esta medida --señalan-- se adopta de forma preventiva con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros espectadores y trabajadores. Las entradas adquiridas para ese día podrán ser reembolsadas o canjeadas para otra fecha. Ambas gestiones deberán realizarse presencialmente en la taquilla del cine. Lamentamos las molestias que esta decisión pueda ocasionar y agradecemos su comprensión. Retomaremos nuestra actividad habitual el domingo, 1 de noviembre".

En varias de las fachadas comerciales se pueden leer mensajes justificando la anómala sitiación: "Cerrado por motivos excepcionales. Disculpen las molestias".