Comercios del centro de València critican el "verbenódromo" en Fallas y piden abrir un debate sobre el modelo de fiesta

Archivo - Imagen de archivo de trabajadora del servicio de limpieza en Fallas. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comercios Valencia Centro cree "inaplazable" abrir de cara a las Fallas de 2027 un debate sobre el modelo de la fiesta que, según afirman, es "insostenible" en el núcleo histórico.

En concreto, este colectivo de comerciantes del centro histórico critican el "verbenódromo". "No toleramos que el entorno monumental sea un recinto masivo improvisado con verbenas y tardeos, un verbenódromo con infraestructuras y urinarios", recalca la asociación en un mensaje en redes sociales en el que cita a la alcaldesa, María José Catalá.

En este sentido, asevera "la fiesta no se elimina, se ordena" e incide en que el "modelo actual en Centro Histórico insostenible".

Entre los reproches lanzados por los propietarios de los establecimientos figura que el Bando de Fallas "ampara puestos ambulantes de 3,5 metros de altura con carteles estridentes en el centro histórico de València y estética de feria de polígono en entorno monumental".

Igualmente, advierten que el bando obliga a que los puestos de venta de buñuelos, otros alimentos y bebidas atiendan solo por un lateral, "pero operan a tres y cuatro lados, impidiendo el acceso al comercio local". Por ello, exigen que, ante este "incumplimiento generalizado y tolerado a la vista de todos", se produzca una revisión de las normas el próximo año.

Asimismo, consideran que "València en Fallas celebra su cultura, pero "no cuida a quienes la crearon: cuesta entender que una churrería tape el busto de Blasco Ibáñez, nuestro escritor más universal".

En la misma línea, denuncian que hay "puestos ambulantes que bloquean" fachadas de alguna tienda emblemática con valor patrimonial que vende artesanía valenciana. "La mejor imagen de nuestros productos insultada, patrimonio y comercio de calidad arrinconados, desorden y permisividad institucional", censuran.