Comienzan a montar los belenes del zaguán del Ayuntamiento de Alicante y la plaza de la Montañeta

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los maestros artesanos de la Asociación de Belenistas de Alicante, que preside Alejandro Cánovas, han comenzado este lunes a montar los belenes del zaguán del Ayuntamiento y las cuatro escenas del nacimiento que se sitúa en la plaza de la Montañeta.

Los primeros trabajos se iniciaron el pasado mes de febrero y en estos días las piezas que conforman los distintos decorados han llegado a los bajos del consistorio y la citada plaza, según ha detallado la administración local en un comunicado.

Las piezas que conforman el belén del ayuntamiento, de carácter bíblico, son "de grandes dimensiones" y en la panorámica se puede observar una "gran profundidad de campo". En el caso del de la Montañeta, dos escenas tienen connotaciones bíblicas y otras tantas populares.

El primero de estos belenes se inaugurará el jueves 27 de noviembre y un día antes el de la Montañeta, coincidiendo con la Noche del Belén. Ambos nacimientos figuran en las visitas guiadas a los belenes, programadas por la asociación los días 16 y 18 de diciembre. A estos se unirán otros tres: el de la Conselleria de Innovación, en la plaza de Gabriel Miró, y los de la Diputación de Alicante y la estación de Adif.