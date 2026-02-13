La comisión mixta Gobierno-Generalitat por la dana celebra el miércoles en Riba-roja su primera reunión

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión mixta entre el Gobierno y la Generalitat para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana del 29 de octubre de 2024 celebrará su primera reunión el próximo miércoles, 18 de febrero, en la localidad valenciana de Riba-roja.

La reunión se desarrollará en concreto en el Castillo de Riba-roja de Turia, una de las poblaciones que resultó gravemente afectadas por la barrancada, han confirmado a Europa Press fuentes de la administración.

Se trata de un órgano adscrito al Ministerio de Política Territorial e integrado por representantes del Ejecutivo central, la Generalitat y los ayuntamientos más afectados, con el objetivo de planificar, impulsar y coordinar las actuaciones y medidas que desarrollen las administraciones públicas para paliar los daños.

La comisión mixta fue un compromiso que alcanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la primera reunión que mantuvieron el pasado 17 de diciembre.

Posteriormente, el 9 de enero, la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, y el vicepresidente tercero y conseller de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, pactaron la composición y funcionamiento de este organismo intergubernamental, que el Gobierno acordó el 20 de enero tramitar por la vía de urgencia.

Desde el Gobierno explicaron que la comisión mixta se constituye como un mecanismo adicional de coordinación, que se suma a los ya existentes, como un espacio de trabajo compartido y colaborativo, fundamentado en los principios de lealtad institucional y de rendición de cuentas, en el que estarán representados el Gobierno, la Generalitat, la Diputació de València y todos los ayuntamientos valencianos afectados por la dana.

En cuanto a la composición, la comisión mixta estará copresidida de forma simultánea por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y por el 'president' de la Generalitat. Entre los miembros del órgano habrá tres representantes del Estado designados por el ministro, uno de ellos la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción.

COMPOSICIÓN

También habrá tres representantes designados por el jefe del Consell y un representante por cada una de las entidades locales más afectadas del ámbito de la Comunitat Valenciana, que serán el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y las personas titulares de las alcaldías de los 75 municipios de la Comunitat Valenciana incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre.

Entre las funciones de la comisión mixta está asegurar la actuación coordinada de las administraciones para una adecuada evaluación de las necesidades de la población afectada que permita adoptar medidas de forma ágil que beneficien a los damnificados, así como planificar y coordinar las actividades de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas y la prestación de los servicios necesarios para atender a la población afectada.

Se encargará de asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos de coordinación de la gestión y tramitación de las ayudas concedidas por las administraciones públicas a los damnificados, además de proponer la adopción de medidas de impulso y agilización de las prestaciones que se puedan otorgar.

Por último, realizará labores de seguimiento de las medidas adoptadas por las administraciones afectadas. Este órgano asume las funciones de la comisión de coordinación prevista en el artículo 25.2 de la Ley 17/2015, de Protección Civil, con relación a las actuaciones y medidas que se desarrollen para paliar los daños causados por la dana, a fin de evitar la duplicidad de órganos administrativos