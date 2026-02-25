El comisionado de la dana llevará al Gobierno la demanda de los municipios de Castellón excluidos de ayudas

Raúl Mérida junto a alcaldes de municipios afectados por la dana - EUROPA PRESS

Anuncia que se creará una memoria de actuaciones a realizar en la provincia para aminonar los efectos de una nueva dana

CASTELLÓ, 25 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El comisionado para la Recuperación postdana, Raúl Mérida, ha anunciado que llevarán a la comisión mixta de la dana -compuesta por el Gobierno central y la Generalitat- la demanda de los municipios de la provincia de Castellón que quedaron excluidos de las ayudas dana por parte del Gobierno. "Tenemos la obligación y devoción de defender a estos municipios", ha subrayado.

"Al final la comisión mixta es un órgano de encuentro y debate, y entendemos que esa discrepancia que puede haber en algunos temas, pues nosotros creemos que sí que hay que apoyar a esos municipios y el Gobierno piensa que no, pues podemos llegar a acuerdos", ha resaltado.

Mérida ha realizado estas declaraciones tras la reunión de trabajo que ha mentenido con alcaldes de municipios de la provincia de Castellón afectados por la dana para coordinar el proceso de recuperación y tras preguntarle por la falta de ayudas a las poblaciones castellonenses afectadas.

"Nos produce una gran tristeza que en alguna otra catásgrofe natural como la de la isla de La Palma se tardaran solo 9 días en constituirse la comisión mixta y aquí haya tardado más 460 días", ha indicado el comisionado para la Recuperación, quien ha añadido que lo importante es que esté constituida.

Mérida ha indicado que, en la reunión con los alcaldes de los municipios de Castellón afectados por la dana, se ha explicado a los primeros ediles en qué consiste el nuevo comisionado para la Recuperación y los servicios que ofrece

DIRECCIONES GENERALES

Así, ha recordado que el mismo abarca tres direcciones generales, una de ellas de reconstrucción y recuperación, "basada en realizar infraestructuras" y, en ese sentido, ha señalado que en Castellón están manteniendo reuniones para crear una estrategia verde, "es decir una memoria de actuaciones que sería importante realizar en la zona para aminonar los efectos de una nueva dana".

También se ha referido a que otra dirección general sigue adelante con el Plan Endavant con el cumplimiento de las 343 medidas que conlleva el mismo; mientras que la tercera dirección general es de salud mental, de atención a víctimas, "en la que se está trabajando con especialistas mediadores y psicológos".

Mérida ha manifestado que quería saber la percepción sobre la recuperación de la dana que existe en cada muncipio, por lo que se ha establecido un debate con los alcaldes en el que han explicado sus necesidades. "Nosotros queremos estar al lado de ellos, poder poner en marcha soluciones, aunque es verdad que las que nos han explicado entran en el ámbito competencia del Gobierno central, pero mantenemos con éste un diálogo para intentar buscar soluciones al respecto", ha dicho.

"Entendimos desde el primer momento que en Castellón había habido una afección importante por la dana del 29 de octubre de 2024, con 71 municipios que habían resultando afectados, y pusimos en marcha una línea de ayudas de 12 millones de euros para los municipios y luego hemos invertido 25 millones de euros en toda la provincia, donde una de las actuaciones más importantes ha sido la recuperación de los caminos forestales", ha añadido.

Según Raúl Mérida, "la dana se llevó por delante muchísimas infraestructuras y hay que devolver la confianza a los ciudadanois mostrandoles que la Generalitat está a su lado". "Queremos poner en marcha las medidas necesarias para que la recuperación sea total", ha apuntado.

PETICIONES DE LOS ALCALDES

El comisionado para la Recuperación ha destacado que los alcades han hablado de la importancia que tiene la limpieza de los cauces. "Es cierto que corresponde a la CHJ, pero vamos a transmitírselo al Gobierno, pues lo que no tiene mucho sentido es que las diferentes administraciones estemos realizando grandes inversiones en el mantenimeinto del medio ambiente y en cuestiones tan esenciales como la limpieza de los cauces o el mantenimiento y apoyo de los usos tradicionales que se dan en los municipios, como la agricultura y ganadería, no se esté invirtiendo".

"Hemos anunciado a los municpios que a lo largo de este año habrá una nueva Ley Forestal, en la que habrá un pago por servicios ambientales a los que cuiden el bosque, porque también nos han trasmitido la necesidad de retirada de los pinos secos que se caen cuando hay fuertes vientos", ha añadido.

Otros temas que se han hablado con los alcaldes se refieren al proyecto de pastoreo, "fundamental para la conservación del medio ambiento", o el mantenimiento y restauración de los caminos forestales, así como de la agricultura, "pues un campo agrícola abandonado hace que el agua resbale y no funcione como sistema de laminación, por lo que es importante poner en marcha mecanismos para preservar la actividad agrícola", ha explicado Raúl Mérida.

"Hemos cogido nota de los alcaldes y les hemos dado los correos eléctrónicos para que nos digan en próximos días las actuaciones que tienen pendientes, ya que algunas van más rápidas y otras más lentas, por lo hablaremos con las empresas adjudicatarias para agilizar las obras", ha concluido.