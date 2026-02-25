El comisionado de la dana sobre la petición de imputación de Mazón: "Vamos a esperar el ciclo habitual de los hechos"

Archivo - Raúl Mérida, comisionado para la Recuperación postdana - GVA - Archivo

CASTELLÓ 25 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El comisionado para la Recuperación postdana, Raúl Mérida, ha asegurado hoy respecto a la petición de la jueza que instruye la causa de la dana de imputar el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón que creen en la Justicia y esperarán "el ciclo habitual de estos hechos".

Mérida se ha pronunciado así ante los medios tras participar en una reunión de trabajo con alcaldes de municipios de la provincia de Castellón afectados por la dana para coordinar el proceso de recuperación, al ser preguntado al respecto.

"Desde el Gobierno de Generalitat y del PP nunca entramos en debates ni nos pronunciamos sobre decisiones judiciales", ha subrayado el comisionado, quien entiende que es un proceso que "está simplemente en la instrucción y la jueza ha actuado en base a su criterio".

"Nosotros creemos en la Justicia y vamos a seguir esperando el ciclo habitual de estos hechos. No vamos a entrar en ningua valoración al respecto", ha concluido.