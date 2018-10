La Comissió 9 d'Octubre se manifestará para "ganar las libertades" con una reivindicación "plural" y "en positivo"

Publicado 03/10/2018 15:09:50 CET

La organización "respeta" la ausencia de UGT e insiste en que "no convoca una manifestación independentista"

La Comissió 9 d'Octubre ha reivindicado la manifestación que celebrará la tarde del Día de la Comunitat, bajo el lema 'Guanyem les llibertats. Fem país', como un "momento de reflexión" en "positivo" de la situación política y social, y ha destacado su "carácter plural y abierto". Además, ha reclamado a la Delegación del Gobierno en la Comunitat que "reordene" las movilizaciones convocadas en el centro de la ciudad para esta jornada, porque considera "irreal que no se junten".

Así lo han manifestado este miércoles, en rueda de prensa, miembros de la Comissió como su portavoz y coordinador de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Toni Gisbert; el representante de Comisiones Obreras (CCOO) Ferran García; la de Xarxa País Valencià pel Dret a Decidir, Consol Barberà, y la diputada de Unidos Podemos Rosana Pastor, entre otros.

Gisbert ha defendido que el 9 d'Octubre es un "momento de reflexión de la situación política y social", a la vez que una oportunidad para "apuntar propuestas de futuro". Bajo esta premisa, la Comissió 9 d'Octubre articula su convocatoria desde un "balance positivo" de las legislaturas en la Comunitat y la estatal, pero en el que se pone el foco en "determinados derechos y libertados que aún no han sido reconocidos".

A nivel autonómico, ha puesto en valor el "cambio" que ha vivido la región, donde se ha "avanzado en derechos" y en la defensa de la lengua y cultura valencianas; se ha conseguido la "normalización de la vida política" y se ha progresado en la "superación del clima de confrontación". En definitiva, ha destacado una "recuperación de la dignidad de los valencianos".

No obstante, las agrupaciones detrás de la manifestación insisten en recordar dos "compromisos pendientes", que no son "nuevos" sino "electorales". En primer lugar, recuperar las emisiones de TV3 en la Comunitat, para "poner fin a la censura" y "ejecutar un acuerdo de reciprocidad aprobado en Les Corts y ratificado en el Senado"; en segundo lugar, incorporar en la nueva Ley Valenciana de Función Pública la capacitación lingüística. Esta reivindicación, según Gisbert, cuenta con un "acuerdo social" por el que "no debería retrasarse".

Además, ha instado a tender la "mano a la oposición y pedirle que se suma al siglo XXI", abandonando "discursos de crispación que remiten al pasado". También ha pedido encontrar "mínimos comunes denominadores en la política".

A nivel nacional, la organización se "alegra" del cambio de gobierno tras la moción de censura, pero ha reclamado que el Ejecutivo socialista "pasar de las palabras a los hechos". En concreto, se ha referido a la financiación autonómica, la derogación de la llamada 'Ley Mordaza' y a que la Comissió "continúa denunciando la prisión preventiva" de los políticos catalanes, una medida que "no se justifica judicialmente", ha indicado Gisbert.

"PLURALIDAD" DE LA COMISSIÓ

El dirigente de ACPV ha puesto en valor la "pluralidad de la Comissió 9 d'Octubre", y ha defendido que la "política consiste en el diálogo" y el "consenso". En este sentido, ha defendido la pluralidad política, lingüística, cultural e ideológica, porque "quien intente negarla está pegándose cabezazos contra la pared del siglo XXI".

En la misma línea, el representante de CCOO Ferran García ha insistido en que la convocatoria del 9 d'Octubre "no es una manifestación contra ninguno", porque la Comissió es "muy plural" y "parte del diálogo" con representación de asociaciones y formaciones "de todos los ámbitos".

"Si vamos todos juntos a la manifestación, podemos hacer visible nuestra reivindicación desde la libertad e identidad del País Valencià", ha destacado, antes de defender la "trayectoria histórica y plural" de la marcha.

"ENTIENDEN Y RESPETAN" LA DECISIÓN DE UGT

Por otro lado, preguntado por la ausencia de UGT PV este año en la manifestación, después de que el sindicato haya anunciado que no se sumará porque defiende participar solo en los actos institucionales y "dejarse de otro tipo de actos que pudieran ser calificados de sectarios", Gisbert ha subrayado que la Comissió "entiende" y respeta" su decisión, ya que "cualquier organización" puede decidir participar o no. "La democracia consiste en eso", ha añadido.

No obstante, ha explicado que la Comissió "no comparte" la determinación que ha tomado UGT porque, aunque "hay constatado un cambio positivo", continúan "los motivos para la reivindicación". "Si UGT considera que debe rebajar su perfil reivindicativo es respetable, pero si convocamos es porque pensamos que tiene sentido continuar reivindicando", ha enfatizado.

"NO SE HABLA DE INDEPENDENCIA"

Gisbert ha insistido en que en el manifiesto elaborado por la Comissió 9 d'Octubre --que se ha remitido a sus miembros para que den el visto bueno--, "no se habla de independencia". La organización de la movilización "no es una plataforma independentista", sino "diversa", y "no convoca una manifestación independentista", ha recalcado.

No obstante, ha puntualizado que "si una organización quiere defender la independencia, debe poder hacerlo", ya que la democracia supone la "libertad de expresar propuestas o proyectos". En caso contrario, ha aseverado, "sería una degradación de la democracia".

"La manifestación no es independentista" sino una "convocatoria lúdica" por los "derechos y libertades" de los valencianos, para además "celebrar, en sentido positivo, lo que hemos avanzado".

RECLAMAN "REORDENAR" LAS MANIFESTACIONES

Preguntado por la aprobación de siete manifestaciones vespertinas en el 9 d'Octubre por el centro de València, ha recriminado que "compartan espacios" con una "diferencia horaria mínima" que, por tanto, "no es una diferencia real". Frente a esta situación, ha reclamado que la se "reordenen".

Con este fin, representantes de la Comissió 9 d'Octubre se entrevistarán con el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, esta semana. Gisbert ha señalado que "pretender que salgan del mismo punto con, a veces, solo una hora y media de diferencia y que no se junten, es irreal". En este sentido, ha hecho un "llamamiento a que lo tenga en cuenta".

Desde la Comissió, han explicado que todos los años valoran la conveniencia de celebrar la manifestación y que "todavía tiene sentido" su organización. Además, no ve "contradictorio" sumarse tanto a la manifestación vespertina como a la procesión cívica.