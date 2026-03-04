El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante niega que Carlos Baño tome decisiones de manera "unilateral"

Imagen de archivo de la sede de la Cámara de Comercio de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante han emitido un comunicado en el que aseguran que las decisiones en la entidad cameral "no las toma el presidente Carlos Baño de manera unilateral", sino que "se deciden siempre de manera consensuada" por los integrantes de dicho comité.

En este sentido, recuerdan que este es un "órgano permanente de gestión, administración y propuesta" que forman "las personas que ostenten la presidencia, vicepresidencias, la tesorería y demás miembros determinados por el pleno".

"Sus miembros son elegidos por el pleno en la forma que determina el reglamento de régimen interior, ostenta la representación de la Cámara y la presidencia de todos sus órganos colegiados, siendo responsable de la ejecución de sus acuerdos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales", agregan.

El motivo de difundir este escrito parte, según han manifestado, de "informaciones aparecidas en un medio de comunicación durante los últimos meses, en las que se responsabiliza" al presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, "de las acciones y la ejecución de los acuerdos adoptados por la entidad cameral".

"ÓRGANOS COLEGIADOS"

En esta línea, han recalcado que "los acuerdos en la Cámara de Comercio de Alicante son siempre aprobados por los órganos colegiados de la entidad cameral, es decir, el comité ejecutivo y el pleno, órgano supremo de gobierno y representación", compuesto "por empresas de la demarcación y personas de reconocido prestigio en el mundo empresarial, elegidos, democráticamente, cada cuatro años". "El pleno aprueba el presupuesto, determina la política de la Cámara y designa, en su seno, al comité ejecutivo y al presidente", añaden.

Además, aseveran que "los acuerdos adoptados en los órganos colegiados de la Cámara de Comercio, así como su ejecución, cumplen siempre con lo establecido en la resolución de 24 de marzo de 2022 del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante".

Por todo ello, los miembros del comité han afirmado "rotundamente" que "todos los acuerdos adoptados y ejecutados por la Cámara de Comercio de Alicante, durante la presidencia de Carlos Baño, han sido propuestos, adoptados y llevados a cabo de manera consensuada por todos los órganos de gobierno tal y como recoge la normativa vigente". "Desmentimos y negamos las informaciones en las que se personaliza de ello al presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño", han sentenciado.