La compraventa de viviendas cae un 4% en octubre en la Comunitat Valenciana y el precio sube un 14,2%, según notarios

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana ha caído un 4% interanual en octubre, hasta situarse en 9.402 operaciones, frente a las 9.793 del mismo mes de 2024, según datos del Consejo General del Notariado.

Por tipo de inmueble, las compraventas de pisos se han mantenido prácticamente estables, con 6.961 transacciones (apenas un 0,1% más que un año antes), mientras que las ventas de viviendas unifamiliares han retrocedido un 1,4%, hasta las 2.441 operaciones. El peso de las unifamiliares en el total se ha situado así en torno a una de cada cuatro viviendas vendidas en la región.

El precio medio del metro cuadrado en la Comunitat Valenciana ha alcanzado en octubre los 1.715 euros, lo que ha supuesto un encarecimiento del 14,2% interanual, uno de los mayores repuntes del país. En el caso de los pisos, el precio medio ha llegado a 1.778 euros por metro cuadrado, un 17,9% más que un año antes, mientras que las viviendas unifamiliares se han pagado de media a 1.601 euros por metro cuadrado, con una subida del 7,4%.

La superficie media de las viviendas transmitidas en la Comunitat se ha situado en 107 metros cuadrados, un 0,6% menos que en octubre de 2024, con descensos tanto en pisos (93 metros cuadrados, -0,6%) como en unifamiliares (146 metros cuadrados, -1,7%).

En paralelo, los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda han crecido un 6,4% interanual en la Comunitat Valenciana en octubre, con 3.597 operaciones frente a las 3.381 del mismo mes del año anterior. Si se han incluido el resto de finalidades, el total de préstamos hipotecarios firmados ha ascendido a 4.940, un 9,1% más que un año antes.

La cuantía media de los nuevos préstamos para compra de vivienda ha aumentado un 11,5% interanual, hasta los 140.271 euros, mientras que el importe medio del conjunto de préstamos hipotecarios se ha situado en 159.462 euros, un 1,8% menos que en octubre de 2024. En el segmento no destinado a adquisición de vivienda, la cuantía promedio ha alcanzado los 211.837 euros, con una caída del 21,9% interanual.

El 38,3% de las compraventas de vivienda en la Comunitat Valenciana se ha financiado mediante un préstamo hipotecario, por debajo de la media nacional del 50,8%. En esas operaciones financiadas, la cuantía del préstamo ha supuesto de media el 73,4% del precio de la vivienda transmitida, ligeramente por encima del promedio estatal del 72,5%.

La constitución de nuevas sociedades mercantiles también ha mostrado un tono dinámico en la región. En octubre se han creado 1.621 sociedades en la Comunitat Valenciana, un 17,5% más que un año antes, de las que 1.238 han contado con un capital social entre 3.000 y 4.000 euros (un 16,8% más interanual) y 383 se han encuadrado en el resto de tramos de capital.

El capital social medio de las sociedades de nueva creación en la Comunitat Valenciana ha ascendido a 16.936 euros, lo que ha supuesto un incremento del 2,5% respecto a octubre de 2024. En las sociedades con capital entre 3.000 y 4.000 euros, el capital medio ha sido de 3.014 euros (estable, +0,2%), mientras que en el resto de sociedades ha alcanzado los 62.130 euros, un 1,7% menos en términos interanuales.

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas ha caído un 1,9% en octubre, con 64.290 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda ha subido un 6,7%, hasta las 32.651 operaciones en el décimo mes del año.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se ha situado en los 1.921 euros, lo que supone un 6,7% más en tasa interanual, con los mayores ascensos en Cantabria (+20,4%), Navarra (+17,2%), Asturias (+16,4%), Comunitat Valenciana (+14,2%) y Castilla la Mancha (+13,4%).