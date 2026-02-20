La compraventa de viviendas en la Comunitat cae un 4,4% tras empeorar su evolución interanual en diciembre

Archivo - Viviendas en la Comunitat - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana en diciembre empeora y desciende un 4,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,87% a nivel nacional), hasta un total de 8.046 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 13,6% intermensual. A pesar de la caída, las 8.046 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en diciembre en la Comunitat Valenciana, 7.660 se realizaron sobre viviendas libres y 386 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.379 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 6.667 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En diciembre se realizaron un total de 13.142 operaciones sobre viviendas. Además de las 8.046 compraventas, 2.507 fueron herencias, 502 donaciones y 43 permutas.

En total, durante diciembre se transmitieron en la Comunitat Valenciana 21.961 fincas urbanas a través de 13.529 compraventas, 3.911 herencias, 823 donaciones, 60 permutas y 3.638 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.388 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.543 herencias, 1.914 compraventas, 199 donaciones, 6 permutas y 726 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en diciembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 24,62% seguida de Navarra, un 22,92% más, y Canarias (+20,75%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias con caídas del 4,94%, 4,39% y del 3,85%, respectivamente.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...