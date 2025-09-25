La compraventa de viviendas en la Comunitat crece un 11,5% en julio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Edificios con viviendas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana ha subido un 11,5% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 10.527 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en la Comunitat, 9.938 se realizaron sobre viviendas libres y 589 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.925 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 8.602 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 15.803 operaciones sobre viviendas. Además de las 10.527 compraventas, 2.720 fueron herencias, 423 donaciones y siete permutas.

En total, durante julio se transmitieron en la Comunitat Valenciana 25.502 fincas urbanas a través de 16.864 compraventas, 4.140 herencias, 710 donaciones, 19 permutas y 3.769 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 5.049 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.682 herencias, 2.187 compraventas, 275 donaciones, 13 permutas y 892 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%) Aragón (+23,84%) y Castilla-La Mancha (+21,10%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%)

