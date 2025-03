Compromís achaca la colmena turística del edificio de Patraix a "la desregulación tramposa del PP"

VALÈNCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro se ha reunido con los vecinos afectados por la "colmena" de bajos turísticos instalada en el edificio Residencial Nicet, en el barrio de Patraix de València, para denunciar "una situación que pone en evidencia que la desregulación tramposa impulsada por el Consell está teniendo graves efectos sobre la convivencia y el derecho a la vivienda".

"Lo que está pasando en Patraix es la consecuencia directa de una normativa del gobierno del Partido Popular que facilita la proliferación de apartamentos turísticos sin ningún control efectivo. En lugar de garantizar el derecho a la vivienda, el PP está favoreciendo la especulación turística, con el impacto que esto supone para los vecinos", denuncia la diputada en un comunicado.

Compromís ya advirtió que el Decreto Ley 9/2024, aprobado por el Consell, introducía "un ardid que permite el crecimiento incontrolado de este tipo de alojamientos: cualquier alquiler de más de diez días no se considera turístico, lo que ha permitido que muchas plataformas anuncian apartamentos con una supuesta estancia mínima de 11 días, sin ningún mecanismo de control real".

"Esto es una trampa legal que, en la práctica, permite que en edificios como el de Patraix se haya situado, sin necesidad de una licencia turística, una especie de hotel en horizontal en sus bajos", explica la parlamentaria.

En la reunión, los vecinos de este edificio han trasladado su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en su vida diaria, "con ruido constante, suciedad y el aumento del precio del alquiler, que está expulsando residentes de toda la vida".

"El gobierno valenciano no puede continuar mirando hacia otro lado ante esta situación. Hace falta una modificación urgente de la normativa para acabar con los fraudes que se están produciendo y garantizar que las viviendas sean para vivir, no para la especulación turística", reivindica Navarro, y avanza la presentación de una proposición no de ley (PNL) en Les Corts al respecto.