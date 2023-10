Compromís acusa al Consell de crear "un agujero en inversión pública" con los presupuestos: "Buffet libre para ricos"

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha criticado que el anteproyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024 convertirá a la Comunitat Valenciana "en un territorio sin pretensiones e insensible con los que menos tienen", al tiempo que ha acusado al Consell de crear un agujero en la inversión pública".

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Aitana Mas, ha señalado que las cuentas presentadas este lunes "ignoran la situación de dificultad de muchas familias", y las ha calificado de "poca ambición". "Causarán más mal que bien a nuestra sociedad", ha augurado.

"El recorte que sufrirá el sector público instrumental, con instituciones tan transversales como la IVACE, afectará a la competitividad de nuestras empresas y recortará seis millones de euros de los fondos europeos", ha afirmado Mas.

Asimismo, ha denunciado que "llama la atención que después de toda la demagogia de Carlos Mazón --'president' de la Generalitat-- sobre el acceso a la vivienda de la juventud, esta no sea parte de la inversión social de la Generalitat".

"Y hemos escuchado decir a la consellera de Hacienda que no quiere exprimir a las familias, pero, ¿y las que viven ya asfixiadas? La renta valenciana aumenta únicamente un 0,6%, un incremento claramente insuficiente con la situación económica actual", ha censurado.

Al mismo tiempo, ha calificado las cuentas autonómicas de "presupuestos ficticios", ya que ha apuntado son "unas previsiones demasiado optimistas en cuanto a ingresos y que vivirán de las rentas del Botànic". También ha destacado que "dejan las ayudas al transporte público en riesgo de desaparecer".

Mas ha asegurado que "los presupuestos de Mazón y Vox serán un buffet libre para los ricos con la eliminación de los impuestos que afectan a la parte más privilegiada de la sociedad". Una acción que, ha lamentado, supone "una mala noticia para la ciudadanía", pues "venden recortes a nuestra sociedad del bienestar".

"La hoja de ruta de Mazón es dejar una administración anoréxica", ha subrayado mientras ha asegurado que "la deuda no es una reivindicación, es una cortina de humo para recortar los servicios públicos". "Las explicaciones de Ruth Merino --consellera de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas-- no pasan de ser un maquillaje para no hablar del recorte en la inversión", ha concluido.