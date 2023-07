Compromís acusa al PP de "comprar" a los ediles de Vox con la dedicación exclusiva y despachos con más metros

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València acusa a la alcaldesa de València, María José Catalá, de "comprar a la extrema derecha" al conceder a los cuatro concejales de Vox los salarios que percibirán por dedicaciones exclusivas y también despachos dentro del Ayuntamiento "con más metros cuadrados de los que les corresponde".

Así lo mantienen el portavoz y la portavoz adjunta de Compromís en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó y Papi Robles, quienes lamentan que la primera edil "haya reducido en un tercio la capacidad de control de la oposición sobre el gobierno municipal". Por ello, Ribó ha anunciado que "plantearán un cambio del reglamento de las comisiones para resolver el problema".

Por su parte, Papi Robles, ha criticado que "la señora Catalá no tenga agenda pública desde hace varias semanas". "No sabemos muy bien dónde está", ha dicho la portavoz, que ha apuntado que, "no solo ella, muchos de sus concejales tampoco tienen nada de agenda". "Solo hay un grupo que supera la carencia de trabajo del PP, y es el grupo Vox, al que la señora Catalá le da el visto bueno de no ser ni oposición ni gobierno, pero cobrar como el que más", ha apuntado.

Joan Ribó ha criticado la disminución de las áreas de trabajo que ha impuesto Catalá que le recuerdan a "una organización más propia de un ayuntamiento de pueblo grande que de una capital como es València". Además, ha asegurado que la disminución de las comisiones se hace para "no permitir la participación de los grupos de la oposición reduciendo en un tercio su capacidad de presentar mociones y propuestas".

El portavoz de la coalición ha anunciado que en septiembre Compromís presentará una moción que planteará una reforma reglamentaria que ponga solución a esta carencia de forma que se amplíe el número de comisiones actuales, "que muchas veces juntan temas que nada tienen que ver unos con los otros", o bien que se amplíe el número de mociones que se pueden presentar en cada una de las comisiones.

Asimismo, tanto Joan Ribó como Papi Robles han denunciado que "se elimine la palabra LGTBI de la delegación de Igualdad y que, en cambio, se cree la de Familia, Juventud e Infancia". También, que se dejen de considerar como cultura nuestras fiestas o que los Pueblos de València vuelvan a ser considerados como pedanías.

BOU EMBOLAT

En la misma línea, han criticado la desaparición de la concejalía de Bienestar Animal y le han vinculado a la polémica creada por el PP de "querer recuperar la tortura animal con la celebración del 'bou embolat'". Desde Compromís también han afeado que desaparezca la concejalía de Cooperación Internacional y Migraciones "con el objetivo de contentar a Vox".

Los respresentantes de Compromís s han referido al cambio de día de los plenos --que pasarán de los jueves a los martes--, algo que Papi Robles ha atribuido a que a la alcaldesa "lo que le preocupa mucho más es su trayectoria dentro del Partido Popular que València, por eso prioriza estar en los plenos de Les Corts que ejercer como alcaldesa, que es la máxima responsabilidad que ella puede tener".

De hecho, Compromís considera "incomprensible" que Catalá no convoque un pleno ordinario en julio. Joan Ribó ha recordado que el último pleno ordinario se celebró en abril, y que no se celebrará otro hasta septiembre.

"Catalá tiene la ciudad paralizada y tiene en la oposición arrinconada negándole la posibilidad de trabajar como toca", ha dicho Joan Ribó. Por su parte, Papi Robles ha asegurado que Catalá "es todo fachada".