Compromís advierte que el Plan de Recuperación del Miteco es "muy mejorable" y presenta alegaciones

Micó confía en que la falta de mayoría absoluta en el Congreso permita depurar responsabilidades en la comisión de investigación

Compromís presentó la semana pasada en el Congreso las alegaciones a la propuesta de 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana' que elaboró el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), al considerar que es un proyecto "muy mejorable".

Así lo ha expresado este lunes la diputada de Compromís en el Congreso Àgueda Micó en declaraciones a los medios en València. Micó ha explicado que la cantidad de alegaciones que ha aportado Compromís es "muy elevada" porque es "un documento en el que se nota la necesidad de conexión entre toda la recuperación que se ha de dar".

Para la diputada, hay "cuestiones básicas" que "no tienen ningún sentido", como "que no introdujeran en ese plan la ciudad de València, toda la comarca de l'Horta Nord o pueblos como el de Algemesí en la Ribera Alta que han estado muy afectados por la dana".

"Tampoco tiene ningún sentido que, cuando hablamos de vías, de infraestructuras y de movilidad, no tengamos en cuenta la situación hidráulica de las infraestructuras y no solo la vial. Pensemos que en el momento de la dana, la V31 fue un problema que agravó la situación de ratonera que vivieron en aquel momento los pueblos afectados", ha continuado.

Por ello, la coalición ha solicitado que se incorpore a la propuesta de plan aspectos como la modificación del área de estudio y actuación ampliando el área afectada por la dana; elaborar la cartografía de riesgos de zonas inundables (SNCZI) actualizada "de manera inmediata" sin esperar a la elaboración del plan o prever la infraestructura verde para dirigir los flujos de inundación del agua no retenida o derivada por otras medidas preventivas o de protección en suelos no consolidados por la edificación.

Micó también ha remarcado que la situación de l'Albufera es "muy grave" porque en varios días, entre el 50 por ciento y el 70% de la afluencia de su agua se incrementó, y también en elementos tóxicos. Por tanto, ha exigido un mapeo de las empresas contaminantes que están cerca de l'Albufera y que "impiden" que este espacio, que está protegido por la red Natura Europa 2000, continúe adelante.

De este modo, ha asegurado que Compromís "no solo desea la asunción de responsabilidades políticas y que las personas afectadas se sientan atendidas y que se puedan reconciliar con la clase política, sino también que esto no vuelva a pasar".

LAS VÍCTIMAS Y MAZÓN, LOS PRIMEROS EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Respecto a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, Micó ha reiterado que su objetivo es que las asociaciones de víctimas de y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sean "de las primeras personas" que comparezcan para "depurar responsabilidades de forma real" sobre la catástrofe ocurrida en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

La diputada de Compromís ha remarcado que "en el Congreso no hay mayoría absoluta", sino que "es un espacio de contrapeso", por lo que cree que "esto puede comportar a que esa comisión sea una comisión de investigación real en la que se puedan depurar responsabilidades políticas de forma real".

"Porque más allá del magnífico trabajo judicial que se está haciendo por la jueza de Catarroja, necesitamos también la depuración de responsabilidades políticas", ha insistido, y ha apuntado que "también hay que hablar de la reconstrucción en el Congreso".

Por eso, en una segunda fase de trabajo en la comisión de investigación, Compromís ha reclamado "que comparezcan todos los miembros del Gobierno" para que "todas estas mejoras que el partido está trabajando, se puedan hablar también en sede parlamentaria".

"Porque creo, sinceramente, que no solo las 228 víctimas mortales, sus familias y toda la gente afectada, sino que los valencianos necesitamos que lo que nos pasó el 29 de octubre de 2024 no vuelva a pasar", ha sentenciado, y ha reivindicado: "Tenemos una responsabilidad colectiva para ayudar a las personas afectadas, pero también que esto, en una situación de cambio climático y de emergencia climática, no le vuelva a pasar a ninguna otra población ni a más gente de la resta del Estado español".

INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

Preguntada por los medios de comunicación sobre su valoración del informe de la Guardia Civil sobre el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la dana, la diputada de Compromís ha destacado que "parece que ya han habido respuestas de la propia CHJ diciendo que ya habían hecho comunicaciones".

"Creo que ahí lo que hace falta, primero, es que puedan venir los responsables políticos y técnicos a las comisiones de investigación para poder hablar y para poder decirnos exactamente qué pasó. Porque más allá de la responsabilidad judicial, está también el dar voz a todas las personas y a todos los responsables que hay en la casa del pueblo, en este caso en el Congreso de los Diputados", ha defendido. "En todo caso --ha remarcado--, cuando tengamos toda la información, podremos valorar si efectivamente la CHJ estuvo a la altura o no del momento".

COMISIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

Por otra parte, la portavoz de Compromís en la Diputació de València, Dolors Gimeno, ha anunciado que la coalición presentará un documento con sus conclusiones sobre la comisión no permanente de estudio sobre la gestión de la emergencia el día de la dana en la institución provincial durante la sesión de este martes.

Gimeno ha señalado que su coalición valora "muy positivamente" el papel de los trabajadores y trabajadoras de la Diputació para "aportar todos los informes y toda la información que se necesitaba para hacer ese análisis".

Del mismo modo, ha destacado "de manera muy positiva" que esta sea "la única comisión, de momento, en la que han podido hablar las víctimas, las asociaciones de víctimas y también los comités locales de emergencia y reconstrucción de los municipios afectados por la catástrofe".

"El objetivo de la sesión de mañana es que haya un documento final donde la casa, donde la Diputació sea capaz de poner negro sobre blanco lo que ha pasado estos días", ha explicado.

La diputada de Compromís ha censurado que "las primeras sesiones se retrasaron bastante porque, efectivamente, existía paralelamente un proceso judicial y el PP durante esos meses también utilizó la comisión de información de la Diputació para salvar los intereses de Mazón". Ha condenado así que "se haya puesto de nuevo la Diputación al servicio de Carlos Mazón" para "tapar sus mentiras" durante esos días.

Sobre las principales conclusiones a las que ha llegado Compromís, Gimeno ha destacado que la primera es que "hay que potenciar el Consorcio Provincial de Bomberos". "Si mañana hubiera una otra dana, no podrían asistir a la emergencia y estarían en peores condiciones de las que estaban el 29 de octubre", ha lamentado.

En segundo lugar, ha señalado que el modelo de reconstrucción de los municipios se ha de hacer "desde una visión que ponga en el centro el cambio climático y cómo afecta a nuestro territorio y, por tanto, no solo es reconstruir, sino que también es transformar".

Por último, se ha referido al "impulso" de la coordinación interinstitucional. "Ha quedado en evidencia la falta de coordinación, tanto el día 29 como los días posteriores a la emergencia, hasta en la actualidad, en el que aún no ha habido una coordinación entre los gobiernos del Estado y de la Generalitat", ha criticado.