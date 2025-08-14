Compromís afea a Catalá que quiera cambiar el nombre de València "con 'agosticidad' y alevosía"

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha registrado sus alegaciones al procedimiento abierto por el equipo de gobierno (PP-Vox) que encabeza la alcaldesa, Mª José Catalá, para cambiar la denominación oficial de la ciudad de València por la denominación bilingüe 'Valencia/Valéncia'. "Esta cortina de humo de Catalá no cuenta con ningún apoyo social, es puramente política, va contra varias leyes y puede costar millones de euros a la ciudadanía y a las administraciones", denuncia el concejal Pere Fuset.

En un comunicado, Fuset asegura que Catalá lleva adelante este proceso con "'agosticidad' y alevosía", cuando subraya que "la alcaldesa cobra para resolver problemas de València, no para crearlos". "Que elija el mes de agosto para intentar cambiar el nombre de la ciudad es una prueba más de que sabe que no cuenta con apoyo social para hacerlo", asevera.

Además, destaca que la oficialización del nombre de València, actualmente vigente, "tuvo solo cinco alegaciones y ninguna de ellas cuestionó que el nombre de la ciudad fuera en valenciano, situación que cambiará si se acepta definitivamente la propuesta de PP y Vox". A su juicio, este cambio es "absurdo": "No somos Vitoria-Gasteiz y todo el mundo entiende el nombre y que València tenga su nombre en valenciano".

Las alegaciones presentadas por Compromís argumentan "diversas contradicciones legales" de la propuesta aprobada por el equipo de gobierno. Entre ellas, sostienen que el acuerdo vulnera formalmente el Decreto 69/2017, así como el propio Reglamento municipal de uso del valenciano vigente, que establece que los topónimos oficiales deben estar en valenciano.

También señalan que en caso de adoptarse una doble denominación, que consideran "innecesaria y redundante", la forma en valenciano actualmente vigente debe figurar en primer lugar en zonas de predominio lingüístico valenciano.

La coalición valencianista alega que "en los informes no existe ningún estudio técnico que justifique la inclusión de la forma castellana, tal como exige la ley, ya que el único informe lingüístico aportado se limita a proponer un cambio de acento, contrariamente a lo establecido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), pero que en ningún caso avala la forma bilingüe".

Según argumenta, esta fórmula es "absolutamente innecesaria" y "rompe la coherencia institucional con otras administraciones", además de advertir que "puede suponer un gasto millonario en rotulación, señalización e imagen corporativa sin ningún beneficio para la ciudad".

"CORTINA DE HUMO"

"Para tapar la suciedad de la ciudad o la situación de la vivienda, Catalá intenta crear una cortina de humo con un cambio de nombre innecesario, pedante y contrario a la legalidad, que además puede costar millones de euros a la ciudadanía y a la administración", sostiene Fuset.

Por todo ello, Compromís pide que se desestime la propuesta y se mantenga la forma oficial 'València', aprobada por decreto del Consell con informe favorable de la AVL, y anima a la ciudadanía a registrar sus propias alegaciones por escrito antes del próximo 9 de septiembre. Se pueden presentar por la sede municipal electrónica o en cualquier oficina de atención ciudadana por registro de entrada.