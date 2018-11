Compromís tras aprobar el Congreso su moción sobre la AP7: "Sánchez y Ábalos saben que la única opción es la gratuidad"

Publicado 31/10/2018 13:40:15 CET

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha manifestado, tras aprobar el pleno del Congreso su moción para garantizar que a partir del 31 de diciembre de 2019 no se aplique canon a los usuarios de la AP-7, que ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro, José Luis Ábalos, "saben que la única opción para la AP-7 es la asunción por parte del estado en 2020 y la gratuidad total para las personas usuarias".

La coalición ha explicado, a través de un comunicado, que el Congreso dio luz verde anoche a la moción de Compromís para garantizar que a partir del 31 de diciembre de 2019 no se aplicará ningún tipo de canon, peaje blando o euroviñeta a los usuarios de la AP-7. Compromís contó con 246 votos favorables, de la suma de Partido Popular, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, y con las 94 abstenciones de los diputados del PSOE y del PNV.

La diputada proponente, Marta Sorlí, ha celebrado que el parlamento "haya dado un mandato claro" al Gobierno: "Desde hoy Sánchez y Ábalos saben que la única opción para la AP-7 es la asunción por parte del estado en 2020 y la gratuidad total para las personas usuarias", ha aseverado.

La moción aprobada insta al Gobierno a no realizar nuevos trámites que permitan una nueva prórroga de la gestión de la AP-7 y a que no se aplique ningún canon o peaje blando. La iniciativa pretende bonificar el 50% del importe de peaje a los vehículos pesados y eximir del pago de peaje a los vehículos ligeros en el territorio valenciano, como ya ocurre en Cataluña desde agosto.

Además, contempla dotar presupuestariamente las conexiones de la vía con Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicàssim, Vila-real, Almenara, Sagunt, Alzira, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Oliva, Ondara - Gata de Gorgos, Calp y Altea.

PSOE: "EL GOBIERNO ESTÁ TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS"

Sobre este tema, el diputado socialista por Alicante en el Congreso Herick Campos ha asegurado que el Ejecutivo central está tomando "las medidas necesarias" para avanzar en la transición "hacia la gratuidad de la AP7".

El parlamentario ha recordado que ayer martes defendió esa misma postura ante el Congreso a través de una enmienda transaccional. En un comunicado, Campos señala que el PSOE quiere "acabar con el agravio que sufren los valencianos teniendo que pagar por el uso de la AP7 cuando en diciembre de 2019 acaba la concesión".

Para ello, ha apuntado que se estudiará, junto a la Generalitat, "los accesos y la ampliación de capacidad" de la vía rápida que cruza de norte a sur la Comunitat y que, además, la transición debe hacerse "conjuntamente" con la administración autonómica.

"Estamos pidiendo la igualdad, también en el uso de las infraestructuras. Aunque se haga un análisis y propuestas en una subcomisión sobre cómo mantener la Red de Carreteras del Estado, desde el momento que expire la concesión los usuarios tendrán las mismas condiciones que el de las carreteras que no sean autopistas", ha argumentado.

Para Campos, además, "no hay duda" de la posición del PSPV "que ha defendido y defiende la gratuidad de la AP7 cuando acabe su concesión. El president, el Consell, los ayuntamientos, y el propio Grupo del PSPV-PSOE en las Cortes Generales, lo ha hecho siempre". "Lo que queremos es que las cosas se hagan bien", ha señalado.

BONIFICACIONES A ESTUDIO

En relación a la cuestión de las bonificaciones, Campos ha señalado que "unos piden más y otros menos", señalando que "nosotros lo que hemos propuesto es que este tema se trate con la Generalitat para conocer qué tipo de vehículos, accesos, capacidad de absorción de la autopista".

Sobre esta cuestión, Campos ha sido crítico con la posición actual del PP. "No entendemos que el PP ahora quiera bonificar todo, cuando gobernaba no decía nada". Así, el diputado socialista ha señalado que "es curioso, ya que cuando se le preguntó al anterior Ministro de Fomento del PP respecto a las bonificaciones dijo que no tenía ninguna contemplada para la Comunitat Valenciana. Es más, nos recomendó que si queríamos algo "que lo pidiera la Generalitat y lo pagara".

Además, Campos ha criticado que "el ministro de fomento del PP decía esto justo en el mismo momento en el que presumía de que a Galicia, la Comunidad mejor financiada de España, les estaba pagando el Estado las bonificaciones y a la peor financiada le decía que se lo tenía que pagar ella