Compromís censura el "teatro permanente" de Pradas: "Estaba perfectamente estudiada cada frase y cada respuesta"

VALÈNCIA, 1 Dic.

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro ha considerado que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas hizo un "teatro permanente" en su entrevista este domingo en 'Salvados', así como que "no se salió del guion de las mentiras del PP y de su propia estrategia judicial para librarse, no reconocer todos sus errores y la ineptitud de todo el gobierno protagonizado por ella".

"La verdad es que daba mucha, mucha vergüenza", ha asegurado Navarro en declaraciones a los medios este lunes sobre la entrevista de Pradas, que a su juicio fue "una mentira detrás de otra". "Estaba perfectamente estudiada cada frase y cada respuesta que iba diciendo", ha sostenido.

"A las cinco de la tarde te dicen que puedes enviar un mensaje, pero tú no sabes que se llama ES-Alert hasta las siete de la tarde y no lo decides enviar porque no has querido, sabiendo a las cinco que tienes esa herramienta que habría salvado vidas; negar que hubo una ayuda de la UME a pesar de que ella ni la quería y que salvó a 500 personas, que tendríamos muchos más fallecidos si no hubiera sido por esa excelente ayuda de la UME y después negarlo... era un teatro permanente", ha cuestionado.

También ha reprochado a Pradas sus afirmaciones de que "nos acostamos con alerta amarilla" la noche del 28 de octubre, un día antes de la dana, y ha replicado: "Perdone usted, pero es que la Aemet llevaba días alertando de que venía una situación muy compleja y muy difícil para el día 29, y precisamente por eso el Cecopi tendría que haber estado constituido con anterioridad para trabajar la prevención".

Por tanto, Navarro ha considerado que el testimonio de Pradas fue "una retahíla de mentiras y bulos que hemos escuchado una y otra vez y que están todos desmentidos en sede judicial". "Es increíble que se remitía a la sede judicial cuando precisamente en sede judicial los testigos que han ido pasando van desmintiendo uno tras otro los bulos de su defensa judicial", ha indicado.

ES "ABSURDO" INTENTAR RESPONSABILIZAR A LOS TÉCNICOS

Sobre las críticas de Pradas hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las que acusó de "no dar información en tiempo real" el día de la dana, la portavoz adjunta de Compromís ha incidido en que hay "declaraciones en sede judicial que dicen que se habló del barranco del Poyo" y "hemos visto un vídeo en el que ella apunta barranco del Poyo".

"Tenía una alerta a las 12 de la mañana que nunca se desactivó y sin embargo, ¿no le prestas atención al barranco del Poyo?", ha cuestionado a la exconsellera, al tiempo que ha denunciado la "absoluta dejación de funciones" y ha censurado "el intento de responsabilizar a los técnicos", algo "absurdo porque ella es la que dirige el Cecopi, y la persona que dirige el Cecopi es la que toma las decisiones en base a la información que te trasladan los técnicos".

"Ahí están las pantallas y se ve el número de llamadas --al 112-- que era una absoluta locura. Es decir, tenían la información, sabían que tenían que actuar y ella no actúa, y ese es el verdadero problema", ha incidido Navarro, que ha considerado evidente que Pradas, con sus llamadas con el núcleo de Mazón en Presidencia, hizo "una búsqueda de apoyo para tomar decisiones de las cuales ella es incapaz". "Ella está diciendo me hacía falta Mazón y Mazón no estaba porque no cogía el teléfono", ha resumido.

"SE VE CLARAMENTE QUE ES UNA FARSA"

Preguntada por si creen a Pradas cuando asegura que no se esperaba a Mazón para el envío del ES-Alert, ha rechazado "hablar de creencias o no creencias", puesto que en toda la entrevista "se ve claramente que es una farsa". "Hay un momento glorioso en el que ella dice creo recordar que Pedro Sánchez dijo la famosa frase que no es exactamente como la dijo Pedro Sánchez y hay que contextualizarla, y ahí se ve, es el summum del teatro", ha aseverado.

Una frase, la de 'si quieren ayuda, que la pidan', que según Navarro "todo el mundo sabe" que tanto el PP como Vox "la han repetido hasta la saciedad, a pesar de no ser la frase que dijo Pedro Sánchez". "Ella estaba escenificando, estaba dentro de su estrategia judicial, se quiere defender a ella misma y ahora no le importa tanto que caiga Mazón", ha subrayado.

Por eso mismo, ha asegurado, "dentro de esa estrategia judicial", Pradas "niega que estuviera esperando a Mazón para enviar la alerta, sino que lo que viene a decir es que tardaron los técnicos y responsabiliza a los técnicos, cuando la realidad es que los técnicos informan y quien toma la decisión, quien tiene que ser ejecutiva y quien a las cinco de la tarde tendría que haber enviado ya la alerta cuando le informan de que puede enviarla, de que existe ese mecanismo, es ella". "Ella es la responsable y Mazón también por no haber estado en el lugar que le correspondía", ha agregado.

LLORCA TAMBIÉN ES RESPONSABLE POR HABER "CUBIERTO" A MAZÓN

En este punto, ha aprovechado para criticar que el "actual sustituto" de Carlos Mazón, el recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "también es responsable de haberlo cubierto y haber tapado sus vergüenzas durante todo este año". "Es precisamente aquí dirigiendo el grupo parlamentario quien ha hecho que todos esos bulos y esas mentira se multiplicaran, lo ha estado cubriendo también con la comisión de Investigación de la vergüenza", ha recalcado.