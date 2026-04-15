Compromís cree una "operación urdida" por Catalá y "manipulada" por Olano la "recolocación" de trabajadores

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, junto al edil de esta coalición política Ferran Puchades atendiendo a los medios de comunicación. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís en el Ayuntamiento de València ha asegurado, sobre la presunta prevaricación que investiga Fiscalía por recolocación de empleados públicos, que "queda clarísimo que esta operación ha sido urdida" por la alcaldesa, María José Catalá, y "manipulada" por el concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano.

Así lo ha aseverado Papi Robles, portavoz municipal de la coalición, que este miércoles ha ampliado la denuncia que presentó el pasado mes de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta prevaricación en el equipo de gobierno de la capital valenciana, liderado por la 'popular' María José Catalá y formado por PP y Vox, por "la presunta colocación a dedo de cargos en instituciones públicas" de la ciudad. Compromís pide, además, que en el proceso abierto a partir de su denuncia se investigue también al concejal Marí Olano (PP).

La coalición política ha incorporado ahora a su demanda dos elementos que considera "clave": los audios de Marí Olano "conocidos en las últimas horas" y el acta del pleno del 25 de septiembre de 2024 en la que se debatieron dos mociones de la oposición --de Compromís y PSPV-- sobre la recolocación extrabajadores del Consorcio 2027 como empleados públicos que el ejecutivo local rechazó, también atendiendo a un informe de la secretaria general del Ayuntamiento en contra de la subrogación.

Este martes, antes de conocerse esos audios de José Marí Olano, se hizo público que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del extinto Consorcio Valencia 2007. La investigación afecta también a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y a cuatro trabajadores públicos.

Compromís ha asegurado que los dos documentos con los que ha ampliado su denuncia "confirman la implicación del concejal de Grandes Proyectos --y Contratación--, José Marí Olano, como principal cerebro" de una "operación presuntamente ilegal".

La portavoz de este grupo municipal, Papi Robles, que ha comparecido ante los medios tras llevar a cabo esa ampliación, ha indicado que los audios de ese edil "dejan negro sobre blanco que todo esto es una operación urdida en una mesa en el Puerto de València entre Mar Chao y María José Catalá". "Queda clarísimo que esto no es una casualidad. Esto estuvo plenamente organizado", ha añadido.

Desde Compromís han destacado, asimismo, que Marí Olano "trató de arrastrar a otra entidad pública" del Ayuntamiento, la empresa Aumsa dependiente de la Concejalía de Urbanismo. Robles ha señalado que e en los audios del edil "se puede escuchar que intentaron también poner plazas --de trabajo-- a disposición en Aumsa", pero ha remarcado que esta entidad "curiosamente se negó". "Habrá que preguntar a --el concejal de Urbanismo, Juan-- Giner (PP) si fue más inteligente y no se dejó untar en toda esta operación", ha expuesto.

Papi Robles, que ha considerado que María José Catalá "ha sido una de las principales gestores" de esta, ha explicado respecto al acta del pleno de septiembre de 2024 que se ha aportado a la denuncia que en ella Marí Olano "deja clarísimo" que "actuaba por indicación de la alcaldesa", por una "solicitud directa". "Queda clarísimo que esta operación ha sido urdida por María José Catalá y manipulada por José Marí Olano", ha agregado.

"Y por eso, en esta ampliación, también pedimos la imputación directa de José María Olano porque queda claro que él ha participado directamente de toda la operación", ha continuado Papi Robles. Compromís ha considerado que "no se puede entender esta trama sin el papel central de --Marí-- Olano" y ha rechazado las explicaciones dadas por la primera edil sobre este asunto.

"INTENTANDO DESVIAR LA ATENCIÓN"

"Catalá está mintiendo e intentando desviar la atención", han aseverado, además de reiterar que "esta operación de clientelismo es anterior a cualquier moción del pleno". Compromís replica así, como también hizo este martes, que las mociones de la oposición a las que alude la alcaldesa se debatieron en la sesión plenaria de septiembre de 2024, mientras que "las convocatorias concertadas objeto de denuncia ya se habían realizado en abril" y "ya se habían consumado". La coalición política ha reiterado que "incluso, hay un acta notarial previa que ya advertía de lo que iba a pasar".

"Esta es la manera de proceder del PP. Rita Barberá ya hizo de este ayuntamiento su chiringuito particular y María José Catalá, en menos de tres años, ya ha conseguido tener cinco investigados por la Fiscalía a día de hoy. Y el seis está en camino", ha aseverado Robles.

La portavoz ha indicado que "el problema de fondo es la gestión de la Marina", el espacio de cuya gestión de encargaba el Consorcio Valencia 2007. "Mientras nosotros apostábamos por un modelo público y por subrogar a los trabajadores, Catalá decidió privatizarla para utilizarla" y contratar "a sus amigos haciendo diferentes trampas", ha añadido, a la vez que ha hablado de "plazas preparadas para una selección a dedo".

Sobre el trabajador que accedió a un puesto de trabajo en la administración local, Robles ha comentado que "hoy sabemos que probablemente no era público, uno de los requisitos para entrar a trabajar". "Estamos ante la operación de corrupción más grande que ha vivido el gobierno de María José Catalá. Hoy comienza el final de su mandato y del PP" en el Ayuntamiento, ha asegurado.

A su vez, ha remarcado que durante los ocho años de gestión de Compromís en el consistorio, al frente de la Alcaldía y de diversas concejalías se llevó a cabo una gestión "impoluta". Y ha afirmado que el consistorio "no es el espacio de los amiguetes de Catalá".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Robles ha añadido que la alcaldesa deberá dar explicaciones ante el pleno, donde Compromís presentará una moción para crear una comisión de investigación sobre este asunto. "La ciudad merece conocer toda la verdad", ha subrayado.

Compromís ha censurado también que el ejecutivo local pretenda situar "el foco" de este tema en el Puerto de València cuando esta es "una operación concertada" con esta entidad "para colocar a personas concretas". "Estaba todo preparado: cuando tenían aseguradas las plazas, se retiraban del resto de procesos. Esto no es casualidad, es un sistema", ha dicho.

"Cuando ven que van a extinguir el Consorcio, preparan siete plazas públicas de manera coordinada entre el Puerto y el Ayuntamiento", ha apostillado, además de señalar que "la única intencionalidad era situar personas en un lugar público".

"Nosotros teníamos clarísimo que el Consorcio tenía trabajadores que tenían que trabajar para la administración pública todos de manera igualitaria y Catalá lo que ha hecho es elegir a dedo a su gente de confianza y colocarlos mientras el resto se fue a la calle", ha apostillado, además de subrayar que "es el fiscal quien ha dicho claramente que esto se debe investigar".