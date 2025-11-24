Compromís critica que Mompó "sigue sin aclarar sus contradicciones" desde la dana para "encubrir a su partido"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, comparece en la comisión de investigación sobre la dan, en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís considera que el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, "sigue sin contar todo lo que pasó con el Cecopi" durante la dana "y sin aclarar las múltiples contradicciones en las que ha entrado en este tiempo", tras su comparecencia de este lunes en la comisión de investigación sobre la catástrofe en el Congreso.

"Es una de las pocas personas que conoce la verdad de lo que pasó aquel día y la ciudadanía afectada no merece, no merecemos, su silencio para encubrir a su partido", manifiesta la portavoz de Compromís en la Diputació, Dolors Gimeno, tras la comparecencia de Mompó en la Cámara Baja.

El también líder del PP provincial ha admitido que "se tardó mucho en enviar" el ES-Alert, que llegó a los teléfonos móviles de la zona a las 20.11 horas del día de la dana, y ha insistido en que se mandó por la posible fractura de la presa de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Poyo, además de afirmar que no le "sorprendió que el liderazgo fuera técnico y no político" durante esa tarde.

En declaraciones remitidas a los medios, la diputada provincial de Compromís señala que Mompó ha reconocido, a preguntas de la representante valencianista en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, "que la gestión del Cecopi no fue la correcta y que el ES-Alert llegó tarde".

Gimeno, también concejala en Catarroja (Valencia), advierte que, tras esta sesión de la comisión de investigación en el Congreso, "no ha quedado claro el papel de Mompó en el Cecopi y qué hacía allá", ya que "ha seguido negando que llegara la información del 112". "¿Qué impedía, por tanto, que se enviara el ES-Alert?", se ha preguntado.