Compromís critica la "nueva etapa" de Pérez Llorca en la Generalitat: "Continúa el Consell de Mazón después de Mazón"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví (c), durante la protesta frente a Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha criticado que la "nueva etapa" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, empiece con "los mismos" consellers del anterior gobierno. "Continúa el Consell de Mazón después de Mazón", ha resumido.

"La etapa negra del Consell se podría cerrar de una manera digna. La manera digna era devolver la voz al pueblo, ir a elecciones y que los valencianos y las valencianas eligieran al nuevo 'president', pero finalmente se ha optado por la manera indigna", ha expresado Baldoví en declaraciones a los medios este miércoles tras la comparecencia de Pérez Llorca en la que ha comunicado la remodelación del ejecutivo.

As, ha reprochado a Llorca que hoy haya hablado de "nueva etapa" y le ha replicado: "Probablemente necesite gafas". "Nueva etapa con los mismos, nueva etapa que empieza subiéndole el sueldo a Mazón, no pidiéndole el acta --de diputado-- y que abandone Les Corts y el propio Mazón activándose el estatuto de expresidentes que Compromís quiso acabar con él para que no pudiera disfrutar ni de chófer ni de asesor en estos momentos", ha expuesto.

Además, ha criticado que el nuevo jefe del Consell haya optado por "reforzar" a Susana Camarero, "una persona que dejó abandonadas a las residencias y a la teleasistencia" con la dana, "una persona que, sabiendo el peligro, prefirió irse de premios y una vicepresidenta primera que se definió como espectadora de la tragedia". "Pues bien, esa persona continúa", ha recalcado.

También ha cargado contra el nuevo titular de Hacienda y Economía, el hasta ahora responsable de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, "un conseller que toda España pudo ver que a la una del mediodía abandonó las escuelas e institutos y se va tranquilamente a su casa por asuntos familiares en el día de la tragedia, en alerta roja". "Ese es la persona que ahora la suben a Hacienda", ha cuestionado.

Precisamente, ha advertido a Rovira de que en este momento "hay 600 profesores interinos a quienes les debe entre uno y tres meses para cobrar, una situación que no había pasado nunca".

"PUERTAS GIRATORIAS" CON ORDAZ

Asimismo, ha cargado contra el nombramiento del nuevo secretario autonómico de Comunicación, Vicente Ordaz, hasta ahora presidente del consejo de administración de À Punt, y ha afeado a Llorca que haya "cogido a un señor que venía a subir las audiencias de la televisión pública valenciana y que las ha hundido estrepitosamente".

"Lo que vemos son las puertas giratorias del PP: lo envía a la televisión, hunde las audiencias, impulsa el castellano, castiga el valenciano y ahora la puerta giratoria es nombrarlo" alto cargo de la Generalitat. "Es inaudito", ha señalado.

Por otro lado, ha insistido en que el nuevo 'president' de la Generalitat viene a "pedir perdón" a las víctimas de la dana pero en realidad, a su juicio, "lo que hace es insultarles nuevamente manteniendo" de consellers a Camarero y Rovira.