Compromís critica la "utilización" de las candidatas a falleras mayores de València 2027 como "reclamo comercial"

Archivo - La fallera mayor de València 2024 y las candidatas a fallera mayor 2025 en el barco a Ibiza - JCF - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento València Pere Fuset ha criticado la "utilización" de las candidatas a fallera mayor de València 2027 como "reclamo comercial" para "seguir promocionando cruceros, sin que se aporte un euro a las Fallas y sin mostrar el más mínimo interés por las clochineras valencianas destrozadas por un buque" de la misma naviera encargada un año más de la expedición.

El edil ha denunciado esta situación coincidiendo con el inicio de las pruebas de las candidatas a falleras mayores 2027, que de nuevo tiene lugar en las instalaciones de la naviera con la que la Junta Central Fallera (JCF) mantiene su "colaboración publicitaria gratuita, a pesar del accidente que pone en peligro la producción de la 'clòtxina' valenciana", critica la coalición en un comunicado.

El incidente se produjo el pasado 19 de julio por la tarde, cuando un buque de la naviera Grimaldi atracado en el muelle Dique del Este rompió amarras debido a una ráfaga de viento de gran intensidad, súbita y no prevista, mayor de 55 nudos. El buque quedó momentáneamente a la deriva en la Dársena Este. No se registraron daños personales, precisaron desde el Puerto.

Para Fuset, la imagen de este viernes es "especialmente significativa": "Mientras --la alcaldesa de València María José-- Catalá da máxima visibilidad a la naviera, las familias que viven de la clóchina valenciana siguen esperando que el Ayuntamiento esté a su lado después de los graves daños sufridos".

El edil de Compromís ha hecho hincapié en que la colaboración de la JCF con la naviera no supone "ni un solo euro de ingreso para la fiesta, motivo por el cual se descartó legalmente como patrocinio".

El convenio establece la promoción publicitaria de la naviera en las Fallas a cambio de organizar un viaje a las Islas Baleares para las candidatas y otros invitados de la JCF. Así, la marca naviera está presente en la mayoría de actos oficiales de la fiesta, incluido el propio cartel oficial de las Fallas, apuntan desde la coalición.

"UTILIZA A LAS FALLERAS PARA HACER PUBLICIDAD GRATIS"

"Después de permitir las burlas televisivas en torno a unas polémicas fotos sin ni siquiera salir a defender su dignidad, ahora el gobierno de Catalá utiliza a las falleras para hacer publicidad gratis de la naviera implicada en los destrozos de las clochineras", ha lamentado Fuset.

Compromís ya reclamó en agosto cancelar el crucero fallero que tendrá lugar la próxima semana --los días 19, 20 y 21 de septiembre hasta Menorca-- y mostrar "públicamente la solidaridad" con las clochineras afectadas, a quienes el Puerto de València reclama además que se hagan cargo de la retirada de las bateas destrozadas.

LA CONVIVENCIA, EN L'ALBUFERA

Ahora, Fuset ha denunciado que la alcaldesa María José Catalá "no sólo no ha cancelado el crucero, sino que volverá a utilizar a las representantes de la fiesta como reclamo comercial de la naviera sin reunirse con las clochineras afectadas". "Las falleras no son un reclamo publicitario y las Fallas no pueden convertirse en el escaparate gratuito de ninguna empresa privada mientras las familias que mantienen viva una tradición valenciana como la 'clòtxina' siguen esperando solidaridad y soluciones", ha argumentado.

Para Fuset, resulta "incomprensible" que en este contexto el gobierno de PP y Vox "promocione viajes turísticos a las Baleares a cambio de un crucero, cuando las falleras podrían vivir su convivencia gratis en tantos parajes valencianos, como por ejemplo l'Albufera y el Casal de l'Esplai en el Parque Natural, que este año ha sufrido el incendio más agresivo en 40 años", ha lamentado.

ACTIVIDAD PARA LAS CANDIDATAS INFANTILES

Por otro lado, el concejal de Compromís ha informado momentos después de que el presidente de la JCF, Santiago Ballester, "a última hora nos ha dado acceso a una triste sorpresa: el gobierno de Catalá, lejos de cancelar por solidaridad la promoción de la naviera implicada en el destrozo de las bateas de las clochineras, tiene todavía la poca vergüenza de ampliar esa promoción utilizando también la imagen de las candidatas a fallera mayor infantil".

"Niñas que hasta ahora se habían quedado fuera de esta explotación puramente comercial de su imagen y que ahora también servirán para promocionar esta naviera con una actividad propia. Una situación todavía más grave por la cual pediremos explicaciones", ha avanzado.

Así lo recoge el expediente, firmado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, por el que se aprueba la adenda para la organización del viaje a Menorca en el marco del convenio firmado entre la JCF y la naviera.

Este último documento establece "la realización de un viaje a Ciudadela (Menorca) durante los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2026 en uno de los ferris para aproximadamente 180 personas, sin perjuicio de las variaciones que puedan producirse en función de la asistencia finalmente aprobada" por ambas partes.

Como novedad este año, el convenio incorpora además la realización de una actividad denominada 'Capitán por un día', dirigida a las candidatas a fallera mayor infantil de València 2027, que tendrá lugar el 21 de septiembre en la terminal de pasajeros de Trasmed.

El valor estimado de las aportaciones asumidas por la naviera y de la adenda asciende a 201.835 euros, de los cuales 138.267 euros corresponden al fletamento, 30.000 euros a la manutención, 32.016 euros a 'marketing' y 1.551 euros a la actividad destinada a las candidatas infantiles.